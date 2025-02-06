https://1prime.ru/20250206/tolstoy-854724020.html
Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ и приостановить членство РФ
Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ и приостановить членство РФ - 06.02.2025, ПРАЙМ
Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ и приостановить членство РФ
Настало время тщательным образом расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, а на время расследования приостановить... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:39+0300
2025-02-06T14:39+0300
2025-02-06T14:39+0300
петр толстой
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воз
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Настало время тщательным образом расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, а на время расследования приостановить российское членство, заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. "Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно как минимум приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Толстого, после выхода Соединенных Штатов из ВОЗ ее ключевым спонсором станут структуры, которые аффилированы с бизнесменом Биллом Гейтсом. "У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации", которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении?"- подчеркнул Толстой. Он напомнил, что Вашингтон являлся главным спонсором ВОЗ, а на третьем месте по объему пожертвований находился фонд Мелинды и Билла Гейтсов. "Четвертое место — Gavi, вакцинный альянс, в котором последние десять лет главную скрипку играет фонд Гейтсов, вложивший более 4 миллиардов долларов. Среди партнеров Gavi также Всемирный Банк и производители вакцин", - подчеркнул парламентарий.
https://1prime.ru/20250203/voz-854634197.html
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петр толстой, госдума, воз
Петр Толстой, Госдума, ВОЗ
Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ и приостановить членство РФ
Толстой: пришло время расследовать деятельность ВОЗ в России, приостановив членство России
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Настало время тщательным образом расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, а на время расследования приостановить российское членство, заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.
"Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно как минимум приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Толстого, после выхода Соединенных Штатов из ВОЗ ее ключевым спонсором станут структуры, которые аффилированы с бизнесменом Биллом Гейтсом.
ВОЗ заморозила набор персонала после ухода США из организации
"У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации", которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении?"- подчеркнул Толстой.
Он напомнил, что Вашингтон являлся главным спонсором ВОЗ, а на третьем месте по объему пожертвований находился фонд Мелинды и Билла Гейтсов.
"Четвертое место — Gavi, вакцинный альянс, в котором последние десять лет главную скрипку играет фонд Гейтсов, вложивший более 4 миллиардов долларов. Среди партнеров Gavi также Всемирный Банк и производители вакцин", - подчеркнул парламентарий.