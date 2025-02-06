https://1prime.ru/20250206/tramp-854716685.html
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа - 06.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:44+0300
2025-02-06T11:44+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского лидера "шокирующе инновационны". "Многие из предложений Трампа, возможно, шокирующе инновационны", - сообщил дипломат в беседе с телеканалом Fox News. Сийярто добавил, что главе Белого дома ранее удалось организовать заключение соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, хотя многие считали это невозможным. Тем не менее, глава венгерского МИД не уверен, что предложение Трампа по сектору Газа будет принято странами, с которыми соседствует регион.
https://1prime.ru/20250205/gaza-854688548.html
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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто
Политика, США, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа
Сийярто назвал предложения Трампа по сектору Газа "шокирующе инновационными"
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского лидера "шокирующе инновационны".
"Многие из предложений Трампа, возможно, шокирующе инновационны", - сообщил дипломат в беседе с телеканалом Fox News.
Сийярто добавил, что главе Белого дома ранее удалось организовать заключение соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, хотя многие считали это невозможным.
Тем не менее, глава венгерского МИД не уверен, что предложение Трампа по сектору Газа будет принято странами, с которыми соседствует регион.
МИД Турции ответил на заявление Трампа о переселении палестинцев из Газы