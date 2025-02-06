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Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа - 06.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250206/tramp-854716685.html
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа - 06.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:44+0300
2025-02-06T11:49+0300
политика
сша
венгрия
дональд трамп
петер сийярто
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского лидера "шокирующе инновационны". "Многие из предложений Трампа, возможно, шокирующе инновационны", - сообщил дипломат в беседе с телеканалом Fox News. Сийярто добавил, что главе Белого дома ранее удалось организовать заключение соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, хотя многие считали это невозможным. Тем не менее, глава венгерского МИД не уверен, что предложение Трампа по сектору Газа будет принято странами, с которыми соседствует регион.
https://1prime.ru/20250205/gaza-854688548.html
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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто
Политика, США, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Петер Сийярто
11:44 06.02.2025 (обновлено: 11:49 06.02.2025)
 
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа

Сийярто назвал предложения Трампа по сектору Газа "шокирующе инновационными"

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского лидера "шокирующе инновационны".
"Многие из предложений Трампа, возможно, шокирующе инновационны", - сообщил дипломат в беседе с телеканалом Fox News.
Сийярто добавил, что главе Белого дома ранее удалось организовать заключение соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, хотя многие считали это невозможным.
Тем не менее, глава венгерского МИД не уверен, что предложение Трампа по сектору Газа будет принято странами, с которыми соседствует регион.
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ПолитикаСШАВЕНГРИЯДональд ТрампПетер Сийярто
 
 
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