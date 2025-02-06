https://1prime.ru/20250206/tramp-854716685.html

Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа

Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа - 06.02.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T11:44+0300

2025-02-06T11:44+0300

2025-02-06T11:49+0300

политика

сша

венгрия

дональд трамп

петер сийярто

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, отметил, что многие из планов американского лидера "шокирующе инновационны". "Многие из предложений Трампа, возможно, шокирующе инновационны", - сообщил дипломат в беседе с телеканалом Fox News. Сийярто добавил, что главе Белого дома ранее удалось организовать заключение соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, хотя многие считали это невозможным. Тем не менее, глава венгерского МИД не уверен, что предложение Трампа по сектору Газа будет принято странами, с которыми соседствует регион.

https://1prime.ru/20250205/gaza-854688548.html

сша

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сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто