https://1prime.ru/20250206/tramp-854729893.html

Трампа заподозрили в попытке содействия России, пишут СМИ

Трампа заподозрили в попытке содействия России, пишут СМИ - 06.02.2025, ПРАЙМ

Трампа заподозрили в попытке содействия России, пишут СМИ

Конгрессмены-демократы в США усмотрели в решении американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ Агентства по... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:03+0300

2025-02-06T17:03+0300

2025-02-06T17:03+0300

политика

usaid

дональд трамп

рф

общество

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dddf74de8c63f5913000a3ce716a670e.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Конгрессмены-демократы в США усмотрели в решении американского президента Дональда Трампа заморозить помощь другим государствам в рамках программ Агентства по международному развитию (USAID) попытку содействия России в вопросе урегулирования на Украине, сообщает портал Semafor со ссылкой на члена комитета сената по международным отношениям Джин Шахин. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "У президента Трампа есть время пересмотреть этот шаг - если, конечно, его целью не является помощь России", - приводит портал слова Шахин. Как утверждает сенатор, остановка предоставления американской помощи Киеву якобы может дать России преимущество в возможных переговорах по урегулированию на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://1prime.ru/20250206/usaid-854726251.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

usaid, дональд трамп, рф, общество , сша