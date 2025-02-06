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В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости

В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости

Трассу в Хабаровском крае закрыли для автобусов и большегрузов из-за плохой видимости, в регионе вторые сутки буйствует снежный циклон, сообщает Хабаровское... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T06:09+0300

2025-02-06T06:09+0300

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ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Трассу в Хабаровском крае закрыли для автобусов и большегрузов из-за плохой видимости, в регионе вторые сутки буйствует снежный циклон, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог (КГКУ "Хабаровскуправтодор"). Ранее синоптики прогнозировали, что сильный снег и шквалистый ветер до 23 метров в секунду накроют Хабаровский край в среду, непогода задержится в регионе на три дня - до 7 февраля. Снежный циклон охватит восточную часть региона: в Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском и Николаевском районах. На дорогах региона снежный накат и заносы. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с погодными условиями (ограничение видимости) с 12.30 (05.30 мск) вводится ограничение для движения автобусов и большегрузного транспорта массой более 12 тонн на автодороге "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 0 км 354", - информирует КГКУ "Хабаровскуправтодор". С вечера среды было введено ограничение для движения автобусов по автомобильной дороге А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино" на участке с 420 по 533 километр (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района) и автодороги Р-297 "Амур" Хабаровск - Биробиджан на участках с 2103 по 1948 километр (в границах Смидовического района). По данным администрации Амурского района, закрыт проезд по ледовой переправе "Амурск – Вознесенское" на период прохождения циклона. Также Николаевская райадминистрация сообщила, что в районе закрыты ледовые переправы через реку Амур (муниципальная и коммерческая). Небольшой снег наблюдается в Солнечном, Бикинском, Ульчском, Вяземском, Николаевском, Хабаровском, имени Лазо районах края.

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