https://1prime.ru/20250206/trassa-854709753.html
В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости
В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости
Трассу в Хабаровском крае закрыли для автобусов и большегрузов из-за плохой видимости, в регионе вторые сутки буйствует снежный циклон, сообщает Хабаровское... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T06:09+0300
2025-02-06T06:09+0300
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ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Трассу в Хабаровском крае закрыли для автобусов и большегрузов из-за плохой видимости, в регионе вторые сутки буйствует снежный циклон, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог (КГКУ "Хабаровскуправтодор").
Ранее синоптики прогнозировали, что сильный снег и шквалистый ветер до 23 метров в секунду накроют Хабаровский край в среду, непогода задержится в регионе на три дня - до 7 февраля. Снежный циклон охватит восточную часть региона: в Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском и Николаевском районах. На дорогах региона снежный накат и заносы.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с погодными условиями (ограничение видимости) с 12.30 (05.30 мск) вводится ограничение для движения автобусов и большегрузного транспорта массой более 12 тонн на автодороге "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 0 км 354", - информирует КГКУ "Хабаровскуправтодор".
С вечера среды было введено ограничение для движения автобусов по автомобильной дороге А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино" на участке с 420 по 533 километр (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района) и автодороги Р-297 "Амур" Хабаровск - Биробиджан на участках с 2103 по 1948 километр (в границах Смидовического района).
По данным администрации Амурского района, закрыт проезд по ледовой переправе "Амурск – Вознесенское" на период прохождения циклона. Также Николаевская райадминистрация сообщила, что в районе закрыты ледовые переправы через реку Амур (муниципальная и коммерческая).
Небольшой снег наблюдается в Солнечном, Бикинском, Ульчском, Вяземском, Николаевском, Хабаровском, имени Лазо районах края.
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бизнес, россия, хабаровск, хабаровск, хабаровский край, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край, порт Ванино
В Хабаровском крае закрыли трассу из-за плохой видимости
Трассу в Хабаровском крае закрыли для автобусов и большегрузов из-за плохой видимости
ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Трассу в Хабаровском крае закрыли для автобусов и большегрузов из-за плохой видимости, в регионе вторые сутки буйствует снежный циклон, сообщает Хабаровское управление автомобильных дорог (КГКУ "Хабаровскуправтодор").
Ранее синоптики прогнозировали, что сильный снег и шквалистый ветер до 23 метров в секунду накроют Хабаровский край в среду, непогода задержится в регионе на три дня - до 7 февраля. Снежный циклон охватит восточную часть региона: в Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском и Николаевском районах. На дорогах региона снежный накат и заносы.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с погодными условиями (ограничение видимости) с 12.30 (05.30 мск) вводится ограничение для движения автобусов и большегрузного транспорта массой более 12 тонн на автодороге "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 0 км 354", - информирует КГКУ "Хабаровскуправтодор".
С вечера среды было введено ограничение для движения автобусов по автомобильной дороге А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино" на участке с 420 по 533 километр (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района) и автодороги Р-297 "Амур" Хабаровск - Биробиджан на участках с 2103 по 1948 километр (в границах Смидовического района).
По данным администрации Амурского района, закрыт проезд по ледовой переправе "Амурск – Вознесенское" на период прохождения циклона. Также Николаевская райадминистрация сообщила, что в районе закрыты ледовые переправы через реку Амур (муниципальная и коммерческая).
Небольшой снег наблюдается в Солнечном, Бикинском, Ульчском, Вяземском, Николаевском, Хабаровском, имени Лазо районах края.