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Только треть российских компаний уверены в своих системах защиты ПДн

Только треть российских компаний уверены в своих системах защиты ПДн - 06.02.2025, ПРАЙМ

Только треть российских компаний уверены в своих системах защиты ПДн

Только треть российских компаний уверены в своих системах защиты персональных данных - они оценивают вероятность утечки как низкую, говорится в исследовании... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T03:45+0300

2025-02-06T03:45+0300

2025-02-06T03:45+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Только треть российских компаний уверены в своих системах защиты персональных данных - они оценивают вероятность утечки как низкую, говорится в исследовании экспертов "К2 Кибербезопасность" (бизнес-юнит компании "К2Тех", специализирующейся на обеспечении информационной безопасности). "К2 Кибербезопасность провела анонимный опрос 100+ ИТ- и ИБ-директоров среднего и крупного бизнеса об их готовности к вступлению в силу новых редакций КоАП и УК РФ, ужесточающих ответственность за утечки и незаконное использование персональных данных (ПДн). Главный итог - только треть (33%) компаний уверена в своей системе защиты ПДн и оценивают вероятность утечки как низкую", - говорится в исследовании. Более половины компаний не успели усилить свои системы защиты персональных данных. Одними из причин этого стала нехватка специалистов по кибербезопасности, а также сложности при замещений решений информационной безопасности. В каждой пятой компании отметили, что вероятность возникновения утечек все еще крайне высока - они только начинают разрабатывать план по усилению защиты персональных данных. Половина компаний уже находятся в процессе активной трансформации системы защиты и ее адаптации к новым условиям. Часть из них уже пересмотрели политику по обработке и защите данных, провели аудит состояния системы защиты, внедрили или обновили антивирусы, межсетевые экраны нового поколения и другие средства защиты информации. Также некоторые компании увеличили бюджет на кибербезопасность. "При этом мы видим, что компании все осознаннее относятся к вопросам кибербезопасности в целом - активнее используют ИБ-услуги на аутсорсе, а также смотрят в сторону комплексных решений для защиты. Так, 83% корпораций ответом на увеличение киберугроз видят SOC (Центр мониторинга кибербезопасности), который включает в себя и технологии, и команду специалистов, и налаженные ИБ-процессы", - прокомментировала руководитель направления консалтинга в "К2 Кибербезопасность" Ольга Трофимова.

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