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ЦБ указал на признаки заметного роста экономики России

ЦБ указал на признаки заметного роста экономики России - 06.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ указал на признаки заметного роста экономики России

Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:58+0300

2025-02-06T18:58+0300

2025-02-06T18:58+0300

экономика

банк россии

платежи

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России в январе 2025 года, демонстрировал значительный рост второй месяц подряд: он увеличился на 8,8% к среднему уровню IV квартала 2024 года... Значительное увеличение поступлений в январе все же позволяет сделать вывод о заметном росте экономики", - говорится в материале. При этом аналитики отмечают, что часть существенного прироста поступлений в отдельных отраслях, вероятно, связана с более активным авансированием госконтрактов в начале года. Поскольку в результате платежи перераспределяются внутри календарного года, январский рост платежей в номинальном выражении нельзя в полной мере объяснить ростом экономической активности. Также в материале подчеркивается, что часть роста можно объяснить накопившимися платежами за более длинные новогодние каникулы в этом году (11 календарных дней по сравнению с 8–10 днями в предыдущие несколько лет): этот фактор проблематично в полной мере учесть при сезонной корректировке. Отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления выросли на 11,4%. Как и в декабре, рост наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, причем наибольший – в отраслях инвестиционного спроса. "Входящие платежи в отраслях инвестиционного спроса выросли на 21,1%, в значительной степени под влиянием волатильных компонентов", - сказано в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, платежи