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"Руспродсоюз" назвал условие снижение цен на сливочное масло и яйца
"Руспродсоюз" назвал условие снижение цен на сливочное масло и яйца - 06.02.2025, ПРАЙМ
"Руспродсоюз" назвал условие снижение цен на сливочное масло и яйца
Цена для покупателей на сливочное масло и яйца может снизится только в случае, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:35+0300
2025-02-06T13:35+0300
2025-02-06T13:39+0300
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руспродсоюз
масло
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Цена для покупателей на сливочное масло и яйца может снизится только в случае, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Правительство России ранее в феврале включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. "Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение "поборов" с производителей. … Цена для покупателя может снизится только случае, если не увеличится розничная наценка", - заявил Леонов. Он пояснил, что отпускная цена производителя не всегда влияет на цену в магазине. Более того, чтобы выплатить 5% вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика. В "Союзмолоке" считают, что это разумное решение со стороны правительства в условиях роста себестоимости производства продуктов питания. "Несмотря на то, что напрямую на цену товара это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщика", - заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Как сообщал накануне Росстат, с 28 января по 3 февраля куриные яйца подешевели на 0,5%, сливочное масло выросло в цене на 0,2%.
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руспродсоюз, масло, яйца
Экономика, Руспродсоюз, масло, яйца
"Руспродсоюз" назвал условие снижение цен на сливочное масло и яйца
"Руспродсоюз": цена на яйца снизится, если не увеличится розничная наценка
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Цена для покупателей на сливочное масло и яйца может снизится только в случае, если не увеличится розничная наценка, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
Правительство России ранее в феврале включило яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам.
"Включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи и сокращение "поборов" с производителей. … Цена для покупателя может снизится только случае, если не увеличится розничная наценка", - заявил Леонов.
Он пояснил, что отпускная цена производителя не всегда влияет на цену в магазине. Более того, чтобы выплатить 5% вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика.
В "Союзмолоке" считают, что это разумное решение со стороны правительства в условиях роста себестоимости производства продуктов питания. "Несмотря на то, что напрямую на цену товара это не влияет, это может способствовать общему снижению нагрузки на поставщика", - заявил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
Как сообщал накануне Росстат, с 28 января по 3 февраля куриные яйца подешевели на 0,5%, сливочное масло выросло в цене на 0,2%.
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