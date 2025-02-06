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В Турции оценили расходы туристов

В Турции оценили расходы туристов - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили расходы туристов

Расходы отдыхающих в Турции туристов должны вырасти почти в полтора раза, до 1,4 тысячи долларов за поездку, иначе не достичь цели в 132 миллиарда долларов... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T00:33+0300

2025-02-06T00:33+0300

2025-02-06T00:33+0300

туризм

бизнес

экономика

турция

стамбул

анкара

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 6 фев - ПРАЙМ. Расходы отдыхающих в Турции туристов должны вырасти почти в полтора раза, до 1,4 тысячи долларов за поездку, иначе не достичь цели в 132 миллиарда долларов доходов от туриндустрии, заявила председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин. По данным министерства культуры и туризма Турции, иностранные туристы в 2024 году тратили в среднем 972 доллара за поездку, в то время как в 2021 году расходы составляли порядка 1032 долларов. В среднем иностранцы тратят в республике 97 долларов в сутки, сообщало Бюро статистики. По словам Нарин, инвесторы ставят перед собой цель достичь 132 миллиардов долларов прибыли от туризма к 2032 году. "Чтобы сделать туризм устойчивым, мы должны выбрать более роскошные направления, ориентированные на туристов с высоким уровнем дохода. 900 долларов на туриста уже не подходят, мы должны перейти к такому туризму, когда турист тратит 1300-1400 долларов", - заявила Нарин на панельной сессии туристической выставки EMİTT. По ее словам, ситуация с инвестициями в туризм не внушает оптимизма, доля в общем объеме инвестиций снизилась с 4% до 1%, не проявляют интерес и турецкие инвесторы. Нарин посетовала на трудности, связанные и с юридической стороной инвестиций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 3 февраля, что Анкара нацелена на 64 миллиарда долларов доходов от туризма в 2025 году, Турция рассчитывает, что в ближайшее время достигнет отметки в 100 миллиардов долларов. Доходы за 2024 год от туризма превысили рекордные 61 миллиард долларов, более 17 миллиардов долларов получено за счет туристов, приобретавших турпакеты. Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан.

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стамбул

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туризм, бизнес, турция, стамбул, анкара, реджеп тайип эрдоган