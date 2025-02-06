https://1prime.ru/20250206/ugol-854714061.html

"Эн+" за пять лет нарастила добычу угля на четверть

"Эн+" за пять лет нарастила добычу угля на четверть - 06.02.2025, ПРАЙМ

"Эн+" за пять лет нарастила добычу угля на четверть

Около 17 миллионов тонн угля было добыто на разрезах "Эн+" в 2024 году, с 2020 года добыча выросла на 26%, сообщает пресс-служба компании. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T10:29+0300

2025-02-06T10:29+0300

2025-02-06T10:29+0300

экономика

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/71/839197179_0:92:3315:1956_1920x0_80_0_0_394e95e6e593ba247fe20bbd05f0489a.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Около 17 миллионов тонн угля было добыто на разрезах "Эн+" в 2024 году, с 2020 года добыча выросла на 26%, сообщает пресс-служба компании. "В 2024 году на разрезах компании добыли почти 17 миллионов тонн угля. В частности, на предприятиях компании "Востсибуголь" (объединяет разрезы "Черемховуголь", "Тулунуголь" "Жеронский" и "Ирбейский") добыли 16,3 миллионов тонн угля. "Тувинская горнорудная компания" обеспечила добычу 771 тысячи тонн угля", - говорится в сообщении компании. Всего с 2020 по 2024 годы добыча угля на предприятиях "Эн+" выросла на 26%, суммарно угольным дивизионом добыто за эти годы 77,2 миллиона тонн и отгружено 72,5 миллиона тонн топлива. "Эн+" прогнозирует рост спроса на уголь в будущем. Это связано, в частности, с планируемым введением дополнительных мощностей в Приангарье. Так, на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском до конца 2028 года по программе КОМ НГО будет построено три новых энергоблока общей мощностью 690 МВт. Это позволит подключить новых потребителей региона, обеспечить промышленность доступным источником энергии", - говорится в релизе. "Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры "Эн+" - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

https://1prime.ru/20250113/ugol-854168636.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уголь