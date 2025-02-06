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Украина получила 27,2% средств USAID за три года

Украина получила 27,2% средств USAID за три года - 06.02.2025, ПРАЙМ

Украина получила 27,2% средств USAID за три года

Украина за последние три года получила 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID), работа которого подверглась резкой критике нового... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T03:45+0300

2025-02-06T03:45+0300

2025-02-06T03:45+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Украина за последние три года получила 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID), работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov. Согласно опубликованным данным, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи USAID. Тогда ей было выделено 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета агентства. В 2023 году финансирование увеличилось до 16,43 миллиарда долларов (38,8% всех расходов), а в 2024 году составило 6,05 миллиарда долларов из 35,4 миллиарда. За три года США направили Украине 32,4 миллиарда долларов, что составляет 27,2% от общего объема (119,3 миллиарда долларов) финансирования USAID. Тем временем в США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Агентство на минувшей неделе сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

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финансы, мировая экономика, украина, сша, москва, дональд трамп, марк рубио, usaid, cbs