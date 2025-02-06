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Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину
Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину - 06.02.2025, ПРАЙМ
Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину
Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Об этом в социальной сети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:07+0300
2025-02-06T13:07+0300
вооружения
украина
франция
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ПАРИЖ, 6 фев – ПРАЙМ. Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Об этом в социальной сети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Шестого июня 2024 года (президент Франции) Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", - отметил глава оборонного ведомства.Министр подчеркнул, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев обучались управлять истребителями на территории Франции.Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, похожи по характеристикам на советские МиГ-29, которые часто сбивают российские летчики. Бортовой прицел Mirage 2000 имеет ограниченный обзор, а дальность захвата цели и ракетного удара у него меньше, чем у российских Су-27 и Су-35. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000 и обучении украинских пилотов.
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украина, франция
Вооружения, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
13:07 06.02.2025
 
Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину

Лекорню: первые французские истребители Mirage прибыли на Украину

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИстребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 6 фев – ПРАЙМ. Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. Об этом в социальной сети Х сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Шестого июня 2024 года (президент Франции) Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", - отметил глава оборонного ведомства.
Министр подчеркнул, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев обучались управлять истребителями на территории Франции.
Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Украине, похожи по характеристикам на советские МиГ-29, которые часто сбивают российские летчики. Бортовой прицел Mirage 2000 имеет ограниченный обзор, а дальность захвата цели и ракетного удара у него меньше, чем у российских Су-27 и Су-35. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000 и обучении украинских пилотов.
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