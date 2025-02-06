https://1prime.ru/20250206/ukraina-854725621.html

Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие

Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие - 06.02.2025, ПРАЙМ

Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие

Вероятность, что Киев сможет вернуть себе ядерное оружие мизерна или равна нулю. Таким мнением поделился спецпосланник президента США по украинскому... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:12+0300

2025-02-06T15:12+0300

2025-02-06T15:12+0300

политика

сша

украина

ядерное оружие

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Вероятность, что Киев сможет вернуть себе ядерное оружие мизерна или равна нулю. Таким мнением поделился спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог."Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми... это не произойдет", - отметил он в беседе с телеканалом Fox News.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал такие спекуляции безответственными. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил об абсолютно неконтролируемой эскалации конфликта при передаче ядерного оружия Украине.

https://1prime.ru/20250205/peskov-854689218.html

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сша, украина, ядерное оружие