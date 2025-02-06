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Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие
Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие - 06.02.2025, ПРАЙМ
Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие
Вероятность, что Киев сможет вернуть себе ядерное оружие мизерна или равна нулю. Таким мнением поделился спецпосланник президента США по украинскому... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:12+0300
2025-02-06T15:12+0300
2025-02-06T15:12+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Вероятность, что Киев сможет вернуть себе ядерное оружие мизерна или равна нулю. Таким мнением поделился спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог."Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми... это не произойдет", - отметил он в беседе с телеканалом Fox News.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал такие спекуляции безответственными. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил об абсолютно неконтролируемой эскалации конфликта при передаче ядерного оружия Украине.
https://1prime.ru/20250205/peskov-854689218.html
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сша, украина, ядерное оружие
Политика, США, УКРАИНА, ядерное оружие
Келлог оценил шансы Киева получить ядерное оружие
Келлог заявил, что шансы Украины на получение ядерного оружия равны нулю
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Вероятность, что Киев сможет вернуть себе ядерное оружие мизерна или равна нулю. Таким мнением поделился спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог.
"Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми... это не произойдет", - отметил он в беседе с телеканалом Fox News.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал такие спекуляции безответственными. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил об абсолютно неконтролируемой эскалации конфликта при передаче ядерного оружия Украине.
Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия