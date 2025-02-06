https://1prime.ru/20250206/ukraina-854731208.html

Госдолг Украины достиг 87,9 процента

Госдолг Украины достиг 87,9 процента - 06.02.2025, ПРАЙМ

Госдолг Украины достиг 87,9 процента

Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:28+0300

2025-02-06T17:28+0300

2025-02-06T17:28+0300

экономика

украина

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны. "По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. Из сообщения следует, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря прошлого года составил 6,98 триллиона гривен, что эквивалентно 166,1 миллиарда долларов. В частности, государственный и гарантированный внешний долг достиг 5,05 триллиона гривен, что равно 72,3% от общего долга или 120,1 миллиарда долларов, тогда как внутренний долг - 1,93 триллиона гривен (27,7%) или 46 миллиардов долларов. В течение года сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на 20,7 миллиарда долларов "в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров". В минфине указали, что в структуре долга 58% приходится на льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, 28% - на ценные бумаги внутреннего рынка, 12% - на внешние облигации, а 2% - на займы от коммерческих банков и финансовых учреждений. Начиная с 2022 года средневзвешенная стоимость долга, как утверждает минфин, снизилась в полтора раза - с 7,79% до 5,09%, при этом удвоилась срочность с 6,27 до 12,26 лет. Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП.

https://1prime.ru/20250206/mid-854727744.html

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