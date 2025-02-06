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Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране
Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране - 06.02.2025, ПРАЙМ
Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране
Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике. Об этом сообщил начальник... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:13+0300
2025-02-06T12:13+0300
2025-02-06T12:13+0300
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БАКУ, 6 фев - ПРАЙМ. Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике. Об этом сообщил начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде. "Американской стороне было направлено официальное уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID в стране и о ее прекращении", - сказал он журналистам. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в середине января заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года нет правовых оснований для деятельности USAID в Азербайджане.В США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. СМИ отмечали, что Департамент эффективности правительства США, возглавляемый Илоном Маском, направил свои усилия на его ликвидацию. На своей странице в социальной сети, Маск назвал USAID "преступной организацией", заявив, что она "ненавидит Америку".
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баку, азербайджан, сша
Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране
Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности USAID в стране
БАКУ, 6 фев - ПРАЙМ. Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике. Об этом сообщил начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.
"Американской стороне было направлено официальное уведомление об отсутствии правовых оснований для деятельности USAID в стране и о ее прекращении", - сказал он журналистам.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в середине января заявил, что де-юре с 1 июня 2024 года нет правовых оснований для деятельности USAID в Азербайджане.
В США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. СМИ отмечали, что Департамент эффективности правительства США, возглавляемый Илоном Маском, направил свои усилия на его ликвидацию. На своей странице в социальной сети, Маск назвал USAID "преступной организацией", заявив, что она "ненавидит Америку".
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