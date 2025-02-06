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Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ - 06.02.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:38+0300
2025-02-06T15:38+0300
2025-02-06T15:39+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. Об этом она написал в аккаунте в соцсети Truth Social.Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах", - написал Трамп.Американский лидер отметил, что издание Politico, по всей видимости, получило от правительства США 8 миллионов долларов. Он также задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги. Он добавил, что в связи с этой информацией грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться".
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сша, дональд трамп, usaid
США, Дональд Трамп, USAID
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ
Трамп обвинил USAID в краже "миллиардов долларов" для выплат СМИ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. Об этом она написал в аккаунте в соцсети Truth Social.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
"Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах", - написал Трамп.
Американский лидер отметил, что издание Politico, по всей видимости, получило от правительства США 8 миллионов долларов. Он также задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги. Он добавил, что в связи с этой информацией грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться".
Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране