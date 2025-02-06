Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250206/usaid-854726251.html
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ - 06.02.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:38+0300
2025-02-06T15:39+0300
сша
дональд трамп
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340142_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_ea5440dedb7e333e1c8d247e6de11993.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. Об этом она написал в аккаунте в соцсети Truth Social.Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах", - написал Трамп.Американский лидер отметил, что издание Politico, по всей видимости, получило от правительства США 8 миллионов долларов. Он также задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги. Он добавил, что в связи с этой информацией грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться".
https://1prime.ru/20250206/usaid-854717560.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340142_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9eadb8e146caca2704535770d8d06f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, usaid
США, Дональд Трамп, USAID
15:38 06.02.2025 (обновлено: 15:39 06.02.2025)
 
Трамп обвинил USAID в краже государственных средств для выплат СМИ

Трамп обвинил USAID в краже "миллиардов долларов" для выплат СМИ

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© Фото : Official The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. Об этом она написал в аккаунте в соцсети Truth Social.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
"Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах", - написал Трамп.
Американский лидер отметил, что издание Politico, по всей видимости, получило от правительства США 8 миллионов долларов. Он также задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги. Он добавил, что в связи с этой информацией грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться".
Баку - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране
12:13
 
СШАДональд ТрампUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала