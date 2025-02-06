https://1prime.ru/20250206/ustyug-854734510.html
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза" - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"
Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:22+0300
2025-02-06T18:22+0300
2025-02-06T18:22+0300
экономика
оэз
вологодская область
дед мороз
внутренний туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/27/839362725_0:79:3053:1796_1920x0_80_0_0_9c9bd684e9fcc23840d1811267ca6528.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - ПРАЙМ. Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием "Тематический парк Деда Мороза". Наряду с запускаемой сейчас по постановлению правительства России особой экономической зоной "Лесково" в Вологодском муниципальном округе мы совместно с АФК "Система" создаем еще одну особую экономическую зону в Великом Устюге", – сообщил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территорий, что поможет развивать город и муниципалитет. Губернатор также напомнил, что регион ведет масштабную подготовку к празднованию 250-летия Череповца, 880-летия Вологды и 880-летия Великого Устюга, которые состоятся в 2027 году. "Это повод создать новые точки роста в областной экономике. Эти даты – символические. Мы привлекаем средства федерального и областного бюджетов и работаем с крупным бизнесом", – сказал Филимонов. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
https://1prime.ru/20250128/puteshestviya-854494030.html
вологодская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/27/839362725_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_41396c25f0ffa1e5b81e6e92ce7db2d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оэз, вологодская область, дед мороз, внутренний туризм
Экономика, ОЭЗ, Вологодская область, Дед Мороз, внутренний туризм
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"
В Великом Устюге создадут особую экономическую зону "Тематический парк Деда Мороза"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - ПРАЙМ. Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием "Тематический парк Деда Мороза". Наряду с запускаемой сейчас по постановлению правительства России особой экономической зоной "Лесково" в Вологодском муниципальном округе мы совместно с АФК "Система" создаем еще одну особую экономическую зону в Великом Устюге", – сообщил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территорий, что поможет развивать город и муниципалитет.
Вице-премьер отметил рост внутреннего туризма в России
Губернатор также напомнил, что регион ведет масштабную подготовку к празднованию 250-летия Череповца, 880-летия Вологды и 880-летия Великого Устюга, которые состоятся в 2027 году.
"Это повод создать новые точки роста в областной экономике. Эти даты – символические. Мы привлекаем средства федерального и областного бюджетов и работаем с крупным бизнесом", – сказал Филимонов.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.