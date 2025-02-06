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В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза" - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза" - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"
Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:22+0300
2025-02-06T18:22+0300
экономика
оэз
вологодская область
дед мороз
внутренний туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - ПРАЙМ. Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием "Тематический парк Деда Мороза". Наряду с запускаемой сейчас по постановлению правительства России особой экономической зоной "Лесково" в Вологодском муниципальном округе мы совместно с АФК "Система" создаем еще одну особую экономическую зону в Великом Устюге", – сообщил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территорий, что поможет развивать город и муниципалитет. Губернатор также напомнил, что регион ведет масштабную подготовку к празднованию 250-летия Череповца, 880-летия Вологды и 880-летия Великого Устюга, которые состоятся в 2027 году. "Это повод создать новые точки роста в областной экономике. Эти даты – символические. Мы привлекаем средства федерального и областного бюджетов и работаем с крупным бизнесом", – сказал Филимонов. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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оэз, вологодская область, дед мороз, внутренний туризм
Экономика, ОЭЗ, Вологодская область, Дед Мороз, внутренний туризм
18:22 06.02.2025
 
В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"

В Великом Устюге создадут особую экономическую зону "Тематический парк Деда Мороза"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКто скрывается под видом Деда Мороза?
Кто скрывается под видом Деда Мороза? - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - ПРАЙМ. Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием "Тематический парк Деда Мороза". Наряду с запускаемой сейчас по постановлению правительства России особой экономической зоной "Лесково" в Вологодском муниципальном округе мы совместно с АФК "Система" создаем еще одну особую экономическую зону в Великом Устюге", – сообщил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территорий, что поможет развивать город и муниципалитет.
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Губернатор также напомнил, что регион ведет масштабную подготовку к празднованию 250-летия Череповца, 880-летия Вологды и 880-летия Великого Устюга, которые состоятся в 2027 году.
"Это повод создать новые точки роста в областной экономике. Эти даты – символические. Мы привлекаем средства федерального и областного бюджетов и работаем с крупным бизнесом", – сказал Филимонов.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
 
ЭкономикаОЭЗВологодская областьДед Морозвнутренний туризм
 
 
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