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В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"

В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза" - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Великом Устюге создадут ОЭЗ "Тематический парк Деда Мороза"

Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:22+0300

2025-02-06T18:22+0300

2025-02-06T18:22+0300

экономика

оэз

вологодская область

дед мороз

внутренний туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - ПРАЙМ. Особая экономическая зона "Тематический парк Деда Мороза" будет создана в Великом Устюге, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием "Тематический парк Деда Мороза". Наряду с запускаемой сейчас по постановлению правительства России особой экономической зоной "Лесково" в Вологодском муниципальном округе мы совместно с АФК "Система" создаем еще одну особую экономическую зону в Великом Устюге", – сообщил на оперативном совещании губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территорий, что поможет развивать город и муниципалитет. Губернатор также напомнил, что регион ведет масштабную подготовку к празднованию 250-летия Череповца, 880-летия Вологды и 880-летия Великого Устюга, которые состоятся в 2027 году. "Это повод создать новые точки роста в областной экономике. Эти даты – символические. Мы привлекаем средства федерального и областного бюджетов и работаем с крупным бизнесом", – сказал Филимонов. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

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оэз, вологодская область, дед мороз, внутренний туризм