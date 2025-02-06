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Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане

Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане - 06.02.2025, ПРАЙМ

Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане

Платная услуга fast track (ускоренное оформление) станет доступна с 1 мая 2025 года для физлиц, пересекающих границу Узбекистана, на 12 КПП, соответствующее... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:57+0300

2025-02-06T09:57+0300

2025-02-06T09:57+0300

экономика

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 фев – ПРАЙМ. Платная услуга fast track (ускоренное оформление) станет доступна с 1 мая 2025 года для физлиц, пересекающих границу Узбекистана, на 12 КПП, соответствующее постановление кабмина страны опубликовано на сайте национальной базы законодательства lex.uz. "С 1 мая 2025 года услуга "ускоренное оформление" для физических лиц будет реализована в пунктах пропуска через государственную границу, указанных в приложении к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа. В данный перечень включены 12 КПП в семи регионах Узбекистана. В соответствии с документом, чтобы воспользоваться услугой, жители Узбекистана, иностранные граждане и представители юридических лиц подают заявление в электронной форме через официальный сайт таможенного комитета республики либо устно при пересечении границы. Плата за пользование услугой составляет 15% от базовой расчетной величины (56,2 тысячи сумов или около четырех долларов). После успешной оплаты заявитель получает электронный талон с QR-кодом, который действует в течение года с момента оформления. Досмотр лиц, пользующихся услугой, а также их ручной клади и багажа осуществляется органами государственного контроля в отдельных помещениях, уточняется в документе.

https://1prime.ru/20250129/moshennichestvo-854524227.html

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бизнес, узбекистан