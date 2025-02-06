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Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане
Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане - 06.02.2025, ПРАЙМ
Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане
Платная услуга fast track (ускоренное оформление) станет доступна с 1 мая 2025 года для физлиц, пересекающих границу Узбекистана, на 12 КПП, соответствующее... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:57+0300
2025-02-06T09:57+0300
2025-02-06T09:57+0300
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ТАШКЕНТ, 6 фев – ПРАЙМ. Платная услуга fast track (ускоренное оформление) станет доступна с 1 мая 2025 года для физлиц, пересекающих границу Узбекистана, на 12 КПП, соответствующее постановление кабмина страны опубликовано на сайте национальной базы законодательства lex.uz. "С 1 мая 2025 года услуга "ускоренное оформление" для физических лиц будет реализована в пунктах пропуска через государственную границу, указанных в приложении к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа. В данный перечень включены 12 КПП в семи регионах Узбекистана. В соответствии с документом, чтобы воспользоваться услугой, жители Узбекистана, иностранные граждане и представители юридических лиц подают заявление в электронной форме через официальный сайт таможенного комитета республики либо устно при пересечении границы. Плата за пользование услугой составляет 15% от базовой расчетной величины (56,2 тысячи сумов или около четырех долларов). После успешной оплаты заявитель получает электронный талон с QR-кодом, который действует в течение года с момента оформления. Досмотр лиц, пользующихся услугой, а также их ручной клади и багажа осуществляется органами государственного контроля в отдельных помещениях, уточняется в документе.
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Экономика, Бизнес, УЗБЕКИСТАН
Услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане
Платная услуга fast track заработает на ряде пограничных КПП в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 6 фев – ПРАЙМ. Платная услуга fast track (ускоренное оформление) станет доступна с 1 мая 2025 года для физлиц, пересекающих границу Узбекистана, на 12 КПП, соответствующее постановление кабмина страны опубликовано на сайте национальной базы законодательства lex.uz.
"С 1 мая 2025 года услуга "ускоренное оформление" для физических лиц будет реализована в пунктах пропуска через государственную границу, указанных в приложении к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа.
В данный перечень включены 12 КПП в семи регионах Узбекистана.
В соответствии с документом, чтобы воспользоваться услугой, жители Узбекистана, иностранные граждане и представители юридических лиц подают заявление в электронной форме через официальный сайт таможенного комитета республики либо устно при пересечении границы.
Плата за пользование услугой составляет 15% от базовой расчетной величины (56,2 тысячи сумов или около четырех долларов). После успешной оплаты заявитель получает электронный талон с QR-кодом, который действует в течение года с момента оформления.
Досмотр лиц, пользующихся услугой, а также их ручной клади и багажа осуществляется органами государственного контроля в отдельных помещениях, уточняется в документе.
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