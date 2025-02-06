https://1prime.ru/20250206/valyuta-854736765.html

Банк России рассказал о покупке валюты россиянами

Банк России рассказал о покупке валюты россиянами - 06.02.2025, ПРАЙМ

Банк России рассказал о покупке валюты россиянами

Россияне в декабре 2024 и январе 2025 года продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно, следует... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:11+0300

2025-02-06T19:11+0300

2025-02-06T19:11+0300

экономика

банк россия

россия

иностранная валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/76/773377622_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8330715e2cce400d534487f800410568.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россияне в декабре 2024 и январе 2025 года продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Население продолжило больше продавать иностранную валюту, чем покупать: суммарно в декабре 2024 года и январе 2025 года – 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно. Это ниже, чем их нетто-продажи осенью 2024 года (в среднем – 60,8 миллиарда рублей в месяц)", - говорится в обзоре ЦБ РФ. При этом в целом в 2024 году физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на сумму 679,4 миллиарда рублей. Покупки пришлись на период с января по август, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся. При ослаблении рубля физлица перешли к нетто-продажам, отмечается в обзоре. Регулятор отмечает, что волатильность на валютном рынке в декабре 2024 года привела к расширению спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем по операциям с долларом они выросли с 2,80 рубля в ноябре до 4,07 рубля в декабре-январе; по операциям с евро – с 2,15 до 3,27 рубля (в среднем в 2024 году спред находился на уровне 2,63 и 2,60 рубля соответственно). "В декабре наблюдалось временное снижение ликвидности на рынке валютных свопов, что стало одним из последствий введения санкций на 52 кредитные организации в ноябре. Тем не менее, ряд банков смог в четвертом квартале постепенно сократить свои открытые валютные позиции и минимизировать объем привлекаемых юаней на свопах. При этом юаневые ставки в январе периодически становились отрицательными", - говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20250206/tsb-854735915.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россия, россия, иностранная валюта