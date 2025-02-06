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Банк России рассказал о покупке валюты россиянами
Банк России рассказал о покупке валюты россиянами - 06.02.2025, ПРАЙМ
Банк России рассказал о покупке валюты россиянами
Россияне в декабре 2024 и январе 2025 года продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно, следует... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:11+0300
2025-02-06T19:11+0300
2025-02-06T19:11+0300
экономика
банк россия
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иностранная валюта
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россияне в декабре 2024 и январе 2025 года продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "Население продолжило больше продавать иностранную валюту, чем покупать: суммарно в декабре 2024 года и январе 2025 года – 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно. Это ниже, чем их нетто-продажи осенью 2024 года (в среднем – 60,8 миллиарда рублей в месяц)", - говорится в обзоре ЦБ РФ. При этом в целом в 2024 году физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на сумму 679,4 миллиарда рублей. Покупки пришлись на период с января по август, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся. При ослаблении рубля физлица перешли к нетто-продажам, отмечается в обзоре. Регулятор отмечает, что волатильность на валютном рынке в декабре 2024 года привела к расширению спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем по операциям с долларом они выросли с 2,80 рубля в ноябре до 4,07 рубля в декабре-январе; по операциям с евро – с 2,15 до 3,27 рубля (в среднем в 2024 году спред находился на уровне 2,63 и 2,60 рубля соответственно). "В декабре наблюдалось временное снижение ликвидности на рынке валютных свопов, что стало одним из последствий введения санкций на 52 кредитные организации в ноябре. Тем не менее, ряд банков смог в четвертом квартале постепенно сократить свои открытые валютные позиции и минимизировать объем привлекаемых юаней на свопах. При этом юаневые ставки в январе периодически становились отрицательными", - говорится в обзоре.
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банк россия, россия, иностранная валюта
Экономика, банк Россия, РОССИЯ, иностранная валюта
Банк России рассказал о покупке валюты россиянами
ЦБ: россияне в декабре 2024 года и январе 2025 года продавали валюты больше, чем покупали
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россияне в декабре 2024 и январе 2025 года продавали валюты больше, чем покупали: нетто-продажи составили 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"Население продолжило больше продавать иностранную валюту, чем покупать: суммарно в декабре 2024 года и январе 2025 года – 28,7 и 32,4 миллиарда рублей соответственно. Это ниже, чем их нетто-продажи осенью 2024 года (в среднем – 60,8 миллиарда рублей в месяц)", - говорится в обзоре ЦБ РФ.
При этом в целом в 2024 году физические лица стали нетто-покупателями иностранной валюты на сумму 679,4 миллиарда рублей. Покупки пришлись на период с января по август, когда рубль был относительно стабильным и в отдельные месяцы укреплялся. При ослаблении рубля физлица перешли к нетто-продажам, отмечается в обзоре.
ЦБ указал на признаки заметного роста экономики России
Регулятор отмечает, что волатильность на валютном рынке в декабре 2024 года привела к расширению спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем по операциям с долларом они выросли с 2,80 рубля в ноябре до 4,07 рубля в декабре-январе; по операциям с евро – с 2,15 до 3,27 рубля (в среднем в 2024 году спред находился на уровне 2,63 и 2,60 рубля соответственно).
"В декабре наблюдалось временное снижение ликвидности на рынке валютных свопов, что стало одним из последствий введения санкций на 52 кредитные организации в ноябре. Тем не менее, ряд банков смог в четвертом квартале постепенно сократить свои открытые валютные позиции и минимизировать объем привлекаемых юаней на свопах. При этом юаневые ставки в январе периодически становились отрицательными", - говорится в обзоре.