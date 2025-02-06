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Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75%

Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75% - 06.02.2025, ПРАЙМ

Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75%

Банк Англии ухудшил ожидания роста ВВП Великобритании по итогам текущего года - до 0,75% с 1,5%, следует из пресс-релиза регулятора. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:12+0300

2025-02-06T15:12+0300

2025-02-06T15:14+0300

экономика

великобритания

банк англии

ввп

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Банк Англии ухудшил ожидания роста ВВП Великобритании по итогам текущего года - до 0,75% с 1,5%, следует из пресс-релиза регулятора. Увеличение британской экономики по итогам 2024 года центробанк теперь оценивает также в 0,75%, в ноябре ожидался рост на 1%. Ожидания Банка Англии по росту ВВП страны в следующем году были улучшены до 1,5% с 1,25% ранее. В 2027 году показатель, согласно прогнозу регулятора, также увеличится на 1,5%.Прогноз инфляции в Великобритании на текущий год увеличен до 3,5% с 2,75%, сообщил регулятор.На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2,25%, как прогнозировалось в ноябре.В 2027 году британский центробанк ждет инфляцию на уровне 2%, ранее прогноз составлял 1,75%. Оценка по инфляции в 2024 году была обновлена до 2,5% с 2,25%, в 2023 году показатель составлял 4,25%.

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великобритания, банк англии, ввп