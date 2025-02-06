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Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75% - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/velikobritaniya-854725498.html
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75%
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75% - 06.02.2025, ПРАЙМ
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75%
Банк Англии ухудшил ожидания роста ВВП Великобритании по итогам текущего года - до 0,75% с 1,5%, следует из пресс-релиза регулятора. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:12+0300
2025-02-06T15:14+0300
экономика
великобритания
банк англии
ввп
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Банк Англии ухудшил ожидания роста ВВП Великобритании по итогам текущего года - до 0,75% с 1,5%, следует из пресс-релиза регулятора. Увеличение британской экономики по итогам 2024 года центробанк теперь оценивает также в 0,75%, в ноябре ожидался рост на 1%. Ожидания Банка Англии по росту ВВП страны в следующем году были улучшены до 1,5% с 1,25% ранее. В 2027 году показатель, согласно прогнозу регулятора, также увеличится на 1,5%.Прогноз инфляции в Великобритании на текущий год увеличен до 3,5% с 2,75%, сообщил регулятор.На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2,25%, как прогнозировалось в ноябре.В 2027 году британский центробанк ждет инфляцию на уровне 2%, ранее прогноз составлял 1,75%. Оценка по инфляции в 2024 году была обновлена до 2,5% с 2,25%, в 2023 году показатель составлял 4,25%.
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великобритания, банк англии, ввп
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Банк Англии, ВВП
15:12 06.02.2025 (обновлено: 15:14 06.02.2025)
 
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75%

Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год до 0,75% с 1,5%

CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / The Bank of England and The Stock Exchange TowerЗдания Лондонского банка и Лондонской фондовой биржи
Здания Лондонского банка и Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Matt Buck / The Bank of England and The Stock Exchange Tower
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Банк Англии ухудшил ожидания роста ВВП Великобритании по итогам текущего года - до 0,75% с 1,5%, следует из пресс-релиза регулятора.
Увеличение британской экономики по итогам 2024 года центробанк теперь оценивает также в 0,75%, в ноябре ожидался рост на 1%.
Ожидания Банка Англии по росту ВВП страны в следующем году были улучшены до 1,5% с 1,25% ранее. В 2027 году показатель, согласно прогнозу регулятора, также увеличится на 1,5%.
Вид на здание Лондонской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Банк Англии понизил учетную ставку до 4,5%
15:11
Прогноз инфляции в Великобритании на текущий год увеличен до 3,5% с 2,75%, сообщил регулятор.
На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2,25%, как прогнозировалось в ноябре.
В 2027 году британский центробанк ждет инфляцию на уровне 2%, ранее прогноз составлял 1,75%. Оценка по инфляции в 2024 году была обновлена до 2,5% с 2,25%, в 2023 году показатель составлял 4,25%.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯБанк АнглииВВП
 
 
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