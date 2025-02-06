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Туроператор опроверг заявления о сложностях с открытием виз в Европу

Туроператор опроверг заявления о сложностях с открытием виз в Европу - 06.02.2025, ПРАЙМ

Туроператор опроверг заявления о сложностях с открытием виз в Европу

Россиянам последние три года стало проще открыть шенгенскую визу, на это уходит две-три недели в низкий сезон, поэтому стереотипы о том, что визу в ЕС получить... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:49+0300

2025-02-06T15:49+0300

2025-02-06T15:49+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россиянам последние три года стало проще открыть шенгенскую визу, на это уходит две-три недели в низкий сезон, поэтому стереотипы о том, что визу в ЕС получить сложно, уже изжили себя, сообщил журналистам гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин. "Очень много сейчас стереотипов засело в головы туристов, что визу открыть сложно и невозможно. Это мешает развитию европейского направления. В реальности мы не устаем повторять, что все визы открываются достаточно нормально и пакет документов только кажется на первый взгляд избыточным. Он нормальный. Там нет сегодня каких-то документов, которые очень трудно собрать... За последние три года стало значительно проще открыть визу... И в этом году визы не станут проблемами", - сказал Иткин. "Мы сейчас живем в новой визовой реальности. Вернуться к прежней ситуации, к тому, как подавались визы до 2020 года, будет очень сложно. Пройдут годы. В том числе, потому что Россия потеряла с шенгенской зоной статус упрощенного визового режима. Этот статус очень много позволял, в том числе обходить лишние проверки в Брюсселе. Этот упрощенный статус, который существовал ранее, позволял открывать визы примерно за один день", - добавил он. Иткин пояснил, что сейчас Россия работает с шенгенскими странами по обычному режиму. "Это значит, что виза не может быть выдана меньше, чем за 7 дней. Потому что примерно 7 дней - это срок проверки документов в Брюсселе. Мы должны понимать, что с какой бы страной ни работали, будь то Италия, Франция или Испания, правила едины: документы принимаются, дальше они отправляются в единую проверочную базу в Брюсселе. Плюс к этим семи дням добавляется время того, как внутри консульства пойдет процесс", - пояснил гендиректор туроператора. Он уточнил, что многие консульства открывают визы за неделю-две в низкий сезон, к высокому сезону срок открытия будет несколько дольше. "По Италии, Греции мы гарантируем туристам открытие виз за две-три недели. Это дает основание полагать, что для этих стран виза - не проблема", - уточнил Иткин.

https://1prime.ru/20240809/shengen-850779278.html

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