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Патрушев обсудил в Нижнем Новгороде развитие перевозок по Волге - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Патрушев обсудил в Нижнем Новгороде развитие перевозок по Волге
Патрушев обсудил в Нижнем Новгороде развитие перевозок по Волге - 06.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев обсудил в Нижнем Новгороде развитие перевозок по Волге
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нижнем Новгороде провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:31+0300
2025-02-06T16:42+0300
николай патрушев
транспорт
волга
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нижнем Новгороде провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. "Обсуждены перспективы дальнейшего развития грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом по Волге, в том числе обновления речного флота. Рассмотрены вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации, кадрового обеспечения. Затронуты вопросы создания в школах области специализированных инженерных классов по профилю судостроения с целью подготовки школьников к поступлению в технические вузы и получения среднего профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии. Как отметил Никитин, регион является одним из крупнейших транспортных узлов России с выгодным географическим расположением, имеет водную связь с Москвой, Петербургом, Архангельском, с Каспийским и Черным морями. На его территории расположены значительные производственные мощности по строительству разнопрофильных судов (ЦКБ по СПК им Р.Е. Алексеева, заводы "Красное Сормово" и "Окская судоверфь", "Нижегородский Теплоход"). Здесь же находится база крупнейшего грузового судоходного оператора "Волжское пароходство". "Для нашего региона вопросы развития речного судоходства, обеспечение безопасных и эффективных перевозок пассажиров и грузов является приоритетной задачей. В навигацию 2024 года в Нижегородской области было перевезено на 42% больше грузов, чем в 2023-м, а круизными судами и скоростным флотов на 53% больше пассажиров, чем в 2023 году. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении интенсивности речного судоходства", - сказал Никитин, слова которого приведены в сообщении. Во встрече также участвовал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
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николай патрушев, транспорт, волга
Николай Патрушев, Транспорт, Волга
16:31 06.02.2025 (обновлено: 16:42 06.02.2025)
 
Патрушев обсудил в Нижнем Новгороде развитие перевозок по Волге

Патрушев обсудил с Никитиным развитие грузовых и пассажирских перевозок по Волге

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нижнем Новгороде провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
"Обсуждены перспективы дальнейшего развития грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом по Волге, в том числе обновления речного флота. Рассмотрены вопросы загруженности судостроительных предприятий региона, перспектив их модернизации, кадрового обеспечения. Затронуты вопросы создания в школах области специализированных инженерных классов по профилю судостроения с целью подготовки школьников к поступлению в технические вузы и получения среднего профессионального образования", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
Как отметил Никитин, регион является одним из крупнейших транспортных узлов России с выгодным географическим расположением, имеет водную связь с Москвой, Петербургом, Архангельском, с Каспийским и Черным морями. На его территории расположены значительные производственные мощности по строительству разнопрофильных судов (ЦКБ по СПК им Р.Е. Алексеева, заводы "Красное Сормово" и "Окская судоверфь", "Нижегородский Теплоход"). Здесь же находится база крупнейшего грузового судоходного оператора "Волжское пароходство".
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"Для нашего региона вопросы развития речного судоходства, обеспечение безопасных и эффективных перевозок пассажиров и грузов является приоритетной задачей. В навигацию 2024 года в Нижегородской области было перевезено на 42% больше грузов, чем в 2023-м, а круизными судами и скоростным флотов на 53% больше пассажиров, чем в 2023 году. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении интенсивности речного судоходства", - сказал Никитин, слова которого приведены в сообщении.
Во встрече также участвовал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
 
Николай ПатрушевТранспортВолга
 
 
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