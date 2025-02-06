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Проект о нулевом НДС при перевозках пассажиров по ВСМ внесен в Госдуму

Проект о нулевом НДС при перевозках пассажиров по ВСМ внесен в Госдуму - 06.02.2025, ПРАЙМ

Проект о нулевом НДС при перевозках пассажиров по ВСМ внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении нулевого НДС до 2065 года при перевозках пассажиров по высокоскоростной железнодорожной... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:45+0300

2025-02-06T18:45+0300

2025-02-06T18:45+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении нулевого НДС до 2065 года при перевозках пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан Минфином России для обеспечения благоприятных налоговых условий перевозки пассажиров и багажа по данной ВСМ. Он вносит изменения в статьи 164 и 165 Налогового кодекса, предусматривающие нулевую ставку НДС на перевозку пассажиров и багажа, а также на организацию таких перевозок по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в период с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года. "Реализация законопроекта будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, развитию субъектов Российской Федерации, по территории которых пройдет ВСМ, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов", - сказано в пояснительной записке к нему. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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