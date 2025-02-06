https://1prime.ru/20250206/vuzy-854735567.html
Глава Минобрнауки предложил контролировать платный прием в вузах
Глава Минобрнауки предложил контролировать платный прием в вузах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Глава Минобрнауки предложил контролировать платный прием в вузах
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил контролировать платный прием в вузах независимо от их ведомственной принадлежности. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:47+0300
2025-02-06T18:47+0300
2025-02-06T18:47+0300
минобрнауки
образование
вузы
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил контролировать платный прием в вузах независимо от их ведомственной принадлежности. "Просим дать поручение правительства проработать возможность наделения министерства науки и высшего образования полномочиями по согласованию планов платного приема университетов независимо от ведомственной принадлежности", - сказал Фальков на заседании Совета по науке и образованию. Он отметил, что платный прием также необходимо нацелить на задачи государства.
https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html
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минобрнауки, образование, вузы
Минобрнауки, образование, вузы
Глава Минобрнауки предложил контролировать платный прием в вузах
Фальков: нужно контролировать платный прием в вузах независимо от их принадлежности
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил контролировать платный прием в вузах независимо от их ведомственной принадлежности.
"Просим дать поручение правительства проработать возможность наделения министерства науки и высшего образования полномочиями по согласованию планов платного приема университетов независимо от ведомственной принадлежности", - сказал Фальков на заседании Совета по науке и образованию.
Он отметил, что платный прием также необходимо нацелить на задачи государства.
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