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Минобрнауки разрабатывает новый перечень специальностей для вузов
Минобрнауки разрабатывает новый перечень специальностей для вузов - 06.02.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки разрабатывает новый перечень специальностей для вузов
Минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны, заявил глава министерства... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:45+0300
2025-02-06T19:45+0300
2025-02-06T19:45+0300
образование
владимир путин
минобрнауки
вузы
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. "Вместе с университетами и сообществом работодателей разрабатываем новый перечень специальностей, отвечающий вызовам технологического лидерства", - сказал министр на заседании совета по науке и образованию. Он отметил, что появляются принципиально новые запросы на специалистов, поэтому поэтому необходимо отвечать новыми программами. "Такими, как "Проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем", "Проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения". Эти программы нацелены на развитие новых крупных отраслей, крупных, значимых проектов", - уточнил Фальков. Он добавил, что под новую модель высшего образования и новый перечень специальностей министерство обновит систему государственных образовательных стандартов. Сейчас, по словам главы Минобрнауки, разработан и обсуждается макет такого стандарта.
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образование, владимир путин, минобрнауки, вузы
образование, Владимир Путин, Минобрнауки, вузы
Минобрнауки разрабатывает новый перечень специальностей для вузов
Минобрнауки разрабатывает новый перечень специальностей для российских вузов
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны, заявил глава министерства Валерий Фальков.
"Вместе с университетами и сообществом работодателей разрабатываем новый перечень специальностей, отвечающий вызовам технологического лидерства", - сказал министр на заседании совета по науке и образованию.
Он отметил, что появляются принципиально новые запросы на специалистов, поэтому поэтому необходимо отвечать новыми программами.
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"Такими, как "Проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем", "Проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения". Эти программы нацелены на развитие новых крупных отраслей, крупных, значимых проектов", - уточнил Фальков.
Он добавил, что под новую модель высшего образования и новый перечень специальностей министерство обновит систему государственных образовательных стандартов. Сейчас, по словам главы Минобрнауки, разработан и обсуждается макет такого стандарта.