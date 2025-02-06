https://1prime.ru/20250206/vuzy-854739565.html

Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах

Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах - 06.02.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах

Минобрнауки РФ с 2025 года будет планировать распределение и количество бюджетных мест в вузах с учетом кадровой потребности, заявил глава министерства Валерий... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T20:24+0300

2025-02-06T20:24+0300

2025-02-06T20:24+0300

экономика

минобрнауки

образование

вузы

https://cdnn.1prime.ru/img/83411/63/834116350_0:148:3071:1876_1920x0_80_0_0_ddd52ff6c7648a406c1a5a89acb05964.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ с 2025 года будет планировать распределение и количество бюджетных мест в вузах с учетом кадровой потребности, заявил глава министерства Валерий Фальков. "В этом году будем планировать бюджетные места с учетом прогноза кадровой потребности, подготовленного министерством труда, и потребностей конкретных проектов технологического лидерства", - сказал министр на заседании Совета по науке и образованию. Он отметил, что Минобрнауки будет учитывать и неизбежный отсев за время обучения. "По некоторым специальностям отсев, действительно, достаточно высок. Разные факторы тому причиной. Есть личные обстоятельства. Кто-то ошибся при выборе специальности. А кто-то не смог справиться с требованиями программы. Считаем, нельзя наказывать вузы рублем за принципиальность при оценке знаний студентов", - уточнил Фальков. По словам министра, в этой связи прорабатывается переход к финансированию образовательной программы исходя из выделенного количества бюджетных мест, без ежегодной корректировки на фактический контингент, но с одновременным повышением ответственности за конечный результат. "За выпуск специалистов необходимого профиля, их трудоустройство и в дальнейшем анализ заработной платы", - заключил Фальков.

https://1prime.ru/20250206/vuzy-854738673.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минобрнауки, образование, вузы