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Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах
Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах
Минобрнауки РФ с 2025 года будет планировать распределение и количество бюджетных мест в вузах с учетом кадровой потребности, заявил глава министерства Валерий... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:24+0300
2025-02-06T20:24+0300
2025-02-06T20:24+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ с 2025 года будет планировать распределение и количество бюджетных мест в вузах с учетом кадровой потребности, заявил глава министерства Валерий Фальков. "В этом году будем планировать бюджетные места с учетом прогноза кадровой потребности, подготовленного министерством труда, и потребностей конкретных проектов технологического лидерства", - сказал министр на заседании Совета по науке и образованию. Он отметил, что Минобрнауки будет учитывать и неизбежный отсев за время обучения. "По некоторым специальностям отсев, действительно, достаточно высок. Разные факторы тому причиной. Есть личные обстоятельства. Кто-то ошибся при выборе специальности. А кто-то не смог справиться с требованиями программы. Считаем, нельзя наказывать вузы рублем за принципиальность при оценке знаний студентов", - уточнил Фальков. По словам министра, в этой связи прорабатывается переход к финансированию образовательной программы исходя из выделенного количества бюджетных мест, без ежегодной корректировки на фактический контингент, но с одновременным повышением ответственности за конечный результат. "За выпуск специалистов необходимого профиля, их трудоустройство и в дальнейшем анализ заработной платы", - заключил Фальков.
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минобрнауки, образование, вузы
Экономика, Минобрнауки, образование, вузы
Минобрнауки рассказало, как будет планировать бюджетные места в вузах
Минобрнауки будет планировать бюджетные места в вузах с учетом кадровой потребности
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ с 2025 года будет планировать распределение и количество бюджетных мест в вузах с учетом кадровой потребности, заявил глава министерства Валерий Фальков.
"В этом году будем планировать бюджетные места с учетом прогноза кадровой потребности, подготовленного министерством труда, и потребностей конкретных проектов технологического лидерства", - сказал министр на заседании Совета по науке и образованию.
Он отметил, что Минобрнауки будет учитывать и неизбежный отсев за время обучения.
Минобрнауки разрабатывает новый перечень специальностей для вузов
"По некоторым специальностям отсев, действительно, достаточно высок. Разные факторы тому причиной. Есть личные обстоятельства. Кто-то ошибся при выборе специальности. А кто-то не смог справиться с требованиями программы. Считаем, нельзя наказывать вузы рублем за принципиальность при оценке знаний студентов", - уточнил Фальков.
По словам министра, в этой связи прорабатывается переход к финансированию образовательной программы исходя из выделенного количества бюджетных мест, без ежегодной корректировки на фактический контингент, но с одновременным повышением ответственности за конечный результат.
"За выпуск специалистов необходимого профиля, их трудоустройство и в дальнейшем анализ заработной платы", - заключил Фальков.