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Рубль усиливает снижение к юаню

Рубль усиливает снижение к юаню - 06.02.2025, ПРАЙМ

Рубль усиливает снижение к юаню

Курс рубля против юаня на Московской бирже в четверг усиливает снижение после обновления утром максимума с сентября прошлого года и быстрого разворота вниз,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:18+0300

2025-02-06T18:18+0300

2025-02-06T18:18+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в четверг усиливает снижение после обновления утром максимума с сентября прошлого года и быстрого разворота вниз, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.48 мск рос на 26 копеек - до 13,26 рубля. Рост составлял 2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,84-13,30 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 10,1 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 99,06 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,471 против 7,290 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. На форексе доллар торгуется по 96,9 рубля. РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ Рубль на Мосбирже в четверг утром смог по инерции обновить максимум с сентября прошлого года к юаню – на отметке 12,84 рубля за юань, однако затем быстро развернулся вниз и усиливает снижение. Курс китайской валюты опять закрепляется выше 13 рублей. "Вероятно, концентрированная продажа иностранной валюты, наблюдающаяся с января, постепенно исчерпывает себя. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным из-за недавних санкций США против российской нефти", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка находится в районе рекордно низких уровней -0,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,48% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.46 мск повышалась на 0,2% - до 74,8 доллара за баррель сорта Brent. При этом цена остается заметно ниже локального максимума в 82,6 доллара, на котором находилась 16 января. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 107,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Позиции рубля могут краткосрочно оставаться сильными, но в дальнейшем курс доллара, вероятнее всего, стабилизируется в коридоре 100-105 рублей, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Этому могут способствовать отложенные эффекты от недавних санкций, а также неопределенность по поводу геополитических условий. Не исключено, что ослабление рубля начнется уже в ближайшие недели", - добавляет она. Динамика доллара на форексе оказывает сейчас опосредованное влияние на рубль, считает Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал". "Так, укрепление доллара обычно сопровождается удешевлением нефти на мировом рынке, поскольку снижает доступность "черного золота". Кроме того, усиление торговой напряженности на международном рынке создает риски для глобальной экономической активности. Это дополнительно выступает негативом для рынка нефти. Снижение цен на нефть негативно для российской экономики как крупного экспортера сырья", - пояснила аналитик.

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курсы валют, рубль, юань, мосбиржа