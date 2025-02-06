https://1prime.ru/20250206/yuan-854736892.html
Юань вырос до 13,24 рубля
Юань вырос до 13,24 рубля - 06.02.2025, ПРАЙМ
Юань вырос до 13,24 рубля
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,24 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:13+0300
2025-02-06T19:13+0300
2025-02-06T19:13+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 25 копеек, до 13,24 рубля.
https://1prime.ru/20250206/kurs-854730310.html
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юань, мосбиржа, курсы валют
Экономика, юань, Мосбиржа, курсы валют
Юань вырос до 13,24 рубля
Юань на Мосбирже в четверг вырос до 13,24 рубля