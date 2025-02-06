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Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции

Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции - 06.02.2025, ПРАЙМ

Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции

Недовыработка электроэнергии Запорожской атомной электростанцией является ключевым экономическим ущербом для предприятия, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:16+0300

2025-02-06T15:16+0300

2025-02-06T15:16+0300

энергетика

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ЭНЕРГОДАР, 6 фев - ПРАЙМ. Недовыработка электроэнергии Запорожской атомной электростанцией является ключевым экономическим ущербом для предприятия, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее из-за действий украинских боевиков ЗАЭС была вынуждена остановить процесс генерации энергии. "Ключевым ущербом с начала СВО я бы назвал ту недовыработку электроэнергии, которую мы имеем в связи с тем, что станция работает в режиме без генерации из-за ведущихся вблизи военных действий. И это достаточно значительный экономический ущерб", - сказал Черничук. Он также отметил высокую активность ВСУ в районе электростанции.

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