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Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции
Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции - 06.02.2025, ПРАЙМ
Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции
Недовыработка электроэнергии Запорожской атомной электростанцией является ключевым экономическим ущербом для предприятия, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T15:16+0300
2025-02-06T15:16+0300
2025-02-06T15:16+0300
энергетика
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ЭНЕРГОДАР, 6 фев - ПРАЙМ. Недовыработка электроэнергии Запорожской атомной электростанцией является ключевым экономическим ущербом для предприятия, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее из-за действий украинских боевиков ЗАЭС была вынуждена остановить процесс генерации энергии. "Ключевым ущербом с начала СВО я бы назвал ту недовыработку электроэнергии, которую мы имеем в связи с тем, что станция работает в режиме без генерации из-за ведущихся вблизи военных действий. И это достаточно значительный экономический ущерб", - сказал Черничук. Он также отметил высокую активность ВСУ в районе электростанции.
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Директор ЗАЭС обозначил ключевой экономический ущерб для станции
Директор ЗАЭС назвал недовыработку энергии ключевым экономическим ущербом
ЭНЕРГОДАР, 6 фев - ПРАЙМ. Недовыработка электроэнергии Запорожской атомной электростанцией является ключевым экономическим ущербом для предприятия, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Ранее из-за действий украинских боевиков ЗАЭС была вынуждена остановить процесс генерации энергии.
"Ключевым ущербом с начала СВО я бы назвал ту недовыработку электроэнергии, которую мы имеем в связи с тем, что станция работает в режиме без генерации из-за ведущихся вблизи военных действий. И это достаточно значительный экономический ущерб", - сказал Черничук.
Он также отметил высокую активность ВСУ в районе электростанции.
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