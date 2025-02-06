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Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото
Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото - 06.02.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:36+0300
2025-02-06T13:36+0300
2025-02-06T13:36+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев, а покаяться и вернуть им украденную коллекцию скифского золота. Ранее Зеленский на своем интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев, это историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центральный музей Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь). "Зеленский, введя санкции в отношении музеев Крыма, предпринял очередные популистские шаги, которые он так привык делать в угоду западным кураторам. Но Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота. Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня власть в Киеве захватили преступники и мошенники, которые нагнетают обстановку, продолжая антироссийскую политику внутри страны.
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россия, крым, владимир зеленский, госдума
РОССИЯ, КРЫМ, Владимир Зеленский, Госдума
Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото
Шеремет призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев, а покаяться и вернуть им украденную коллекцию скифского золота.
Ранее Зеленский на своем интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев, это историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центральный музей Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь).
"Зеленский, введя санкции в отношении музеев Крыма, предпринял очередные популистские шаги, которые он так привык делать в угоду западным кураторам. Но Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота. Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня власть в Киеве захватили преступники и мошенники, которые нагнетают обстановку, продолжая антироссийскую политику внутри страны.
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