https://1prime.ru/20250206/zoloto-854722160.html

Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото

Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото - 06.02.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы призвал Зеленского вернуть музеям Крыма украденное золото

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:36+0300

2025-02-06T13:36+0300

2025-02-06T13:36+0300

россия

крым

владимир зеленский

госдума

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев, а покаяться и вернуть им украденную коллекцию скифского золота. Ранее Зеленский на своем интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев, это историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центральный музей Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь). "Зеленский, введя санкции в отношении музеев Крыма, предпринял очередные популистские шаги, которые он так привык делать в угоду западным кураторам. Но Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота. Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня власть в Киеве захватили преступники и мошенники, которые нагнетают обстановку, продолжая антироссийскую политику внутри страны.

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россия, крым, владимир зеленский, госдума