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Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости - 06.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250206/zoloto-854733934.html
Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости
Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости - 06.02.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости
Стоимость золота в четверг снижается на 1% после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:19+0300
2025-02-06T18:20+0300
экономика
золото
товарно-сырьевые рынки
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается на 1% после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 30,69 доллара, или на 1,06%, до 2 862,31 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,13%, до 32,275 доллара за унцию. За предыдущие три торговых дня золото подорожало на 2,1%, а в среду показатель впервые в истории превысил отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. В пятницу будут опубликованы на данные о занятости в США за январь. Согласно прогнозам, безработица осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Эта статистика может оказать влияние на направление кредитно-денежной политики Федрезерва США, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.
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золото, товарно-сырьевые рынки
Экономика, золото, Товарно-сырьевые рынки
18:19 06.02.2025 (обновлено: 18:20 06.02.2025)
 
Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости

Стоимость золота в четверг снижается на 1% после трех торговых сессий роста

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается на 1% после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 30,69 доллара, или на 1,06%, до 2 862,31 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,13%, до 32,275 доллара за унцию.
За предыдущие три торговых дня золото подорожало на 2,1%, а в среду показатель впервые в истории превысил отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию.
В пятницу будут опубликованы на данные о занятости в США за январь. Согласно прогнозам, безработица осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Эта статистика может оказать влияние на направление кредитно-денежной политики Федрезерва США, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.
Золотые слитки
Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики
Вчера, 19:21
 
ЭкономиказолотоТоварно-сырьевые рынки
 
 
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