https://1prime.ru/20250206/zoloto-854733934.html

Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости

Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости - 06.02.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на 1% после трех дней роста стоимости

Стоимость золота в четверг снижается на 1% после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:19+0300

2025-02-06T18:19+0300

2025-02-06T18:20+0300

экономика

золото

товарно-сырьевые рынки

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается на 1% после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 30,69 доллара, или на 1,06%, до 2 862,31 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,13%, до 32,275 доллара за унцию. За предыдущие три торговых дня золото подорожало на 2,1%, а в среду показатель впервые в истории превысил отметку в 2 900 долларов за тройскую унцию. В пятницу будут опубликованы на данные о занятости в США за январь. Согласно прогнозам, безработица осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Эта статистика может оказать влияние на направление кредитно-денежной политики Федрезерва США, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.

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золото, товарно-сырьевые рынки