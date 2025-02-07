https://1prime.ru/20250207/analitiki-854742588.html

Аналитики рассказали о росте турпотока на курорты юга России

Аналитики рассказали о росте турпотока на курорты юга России - 07.02.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о росте турпотока на курорты юга России

Турпоток на популярные черноморские курорты России - Сочи, Туапсе, Геленджик - летом 2025 года может вырасти на 15-20% по сравнению с прошлогодним сезоном,... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T07:52+0300

2025-02-07T07:52+0300

2025-02-07T07:52+0300

туризм

бизнес

россия

крым

сочи

геленджик

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Турпоток на популярные черноморские курорты России - Сочи, Туапсе, Геленджик - летом 2025 года может вырасти на 15-20% по сравнению с прошлогодним сезоном, говорится в исследовании аналитической компании Butler Hospitality, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики изучили 195 отелей всех категорий звездности в пяти курортных регионах юга России. "Ожидается рост турпотока в Сочи в этом летнем сезоне на уровне 15-20% по сравнению с прошлым годом. В Геленджик, Туапсе и Крым - на 15%. Спрос в Анапу будет составим по показателям с 2024 годом", - отмечают исследователи. Они рассказали также, что рост тарифов в отелях по всем курортным регионам юга России в среднем за год составил 20%. При этом, по данным аналитиков, пятизвездочные отели Крыма на июль сейчас дороже кубанских на 15%. Так, средняя стоимость размещения в этом месяце на полуострове составляет порядка 39,4 тысячи рублей в сутки, а в Краснодарском крае - 34,3 тысячи рублей. Тогда как отели с тремя звездами в на июль в Крыму на 31% дешевле, чем на Кубани (10 тысяч против 13 тысяч рублей соответственно). В Крыму наибольший спрос приходится на гостиницы категории две и три звезды, которые предлагают баланс между комфортом и доступной ценой. Среди экономных туристов также популярны гостевые дома и мини-отели. "В последние годы растет спрос на апартаменты и альтернативное жилье", - подчеркнули аналитики. При этом в исследовании сказано, что в последние годы в Геленджике наблюдается рост спроса на комфортное размещение в отелях четыре и пять звезд, а также на апартаменты и отели с системой "все включено". Что касается Сочи, то там фиксируют рост интереса круглый год. "Гостиничный рынок Сочи демонстрирует разнообразие предложения, но сталкивается с вызовами, такими как сезонность, конкуренция в эконом-сегменте и недостаточное привлечение международных туристов", - указали эксперты. Butler Hospitality входит в группу компаний Atelika Hotel Group, которая специализируется на управлении гостиничными объектами, ее основные компетенции - проведение многофункциональных исследований в сегментах отелей и ресторанов.

крым

сочи

геленджик

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, крым, сочи, геленджик