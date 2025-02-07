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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз главреду "Регнума" - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз главреду "Регнума"
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз главреду "Регнума" - 07.02.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз главреду "Регнума"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства "Регнум" | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T21:20+0300
2025-02-07T21:20+0300
сми
следственный комитет
александр бастрыкин
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства "Регнум" Марине Ахмедовой, следует из публикации ведомства."В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства "Регнум" поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей", — отмечается в Telegram-канале СК.Глава СК поручил руководителю главного следственного управления России по городу Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по данному факту и доложить об установленных обстоятельствах.Также сообщается, что исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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сми, следственный комитет, александр бастрыкин
СМИ, Следственный комитет, Александр Бастрыкин
21:20 07.02.2025
 
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз главреду "Регнума"

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз главреду "Регнума"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства "Регнум" Марине Ахмедовой, следует из публикации ведомства.
"В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства "Регнум" поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей", — отмечается в Telegram-канале СК.
Глава СК поручил руководителю главного следственного управления России по городу Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело по данному факту и доложить об установленных обстоятельствах.
Также сообщается, что исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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