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ЦБ отметил сокращение денежной базы России в узком определении
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в узком определении - 07.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в узком определении
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 31 января снизилась до 18,275 триллиона рублей с 18,387 триллиона на 24 января, сообщил Банк России. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T11:24+0300
2025-02-07T11:24+0300
2025-02-07T11:24+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 31 января снизилась до 18,275 триллиона рублей с 18,387 триллиона на 24 января, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю снизилась на 112,3 миллиарда рублей, или на 0,61%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, рф
ЦБ отметил сокращение денежной базы России в узком определении
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 24 по 31 января снизилась на 0,61%
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 31 января снизилась до 18,275 триллиона рублей с 18,387 триллиона на 24 января, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю снизилась на 112,3 миллиарда рублей, или на 0,61%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.