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Биржевая цена на бензин Аи-92 за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 на 11,5% - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Биржевая цена на бензин Аи-92 за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 на 11,5%
Биржевая цена на бензин Аи-92 за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 на 11,5% - 07.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на бензин Аи-92 за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 на 11,5%
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 7,48%, Аи-95 - на 11,48%, следует из... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:10+0300
2025-02-07T14:10+0300
энергетика
россия
биржевые цены на бензин
цены на бензин
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 7,48%, Аи-95 - на 11,48%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,48%, до 56 977 рублей за тонну, а цена на Аи-95 - на 1,44%, до 59 097 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизельного топлива снизилась на 0,67%, до 60 024 рублей за тонну, летнего - на 1,43%, до 56 775 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,1%, до 58 364 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,45%, до 31 433 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,82%, до 82 093 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 6,69% - до 19 801 рубля. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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россия, биржевые цены на бензин, цены на бензин, спбмтсб
Энергетика, РОССИЯ, биржевые цены на бензин, цены на бензин, СПбМТСБ
14:10 07.02.2025
 
Биржевая цена на бензин Аи-92 за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 на 11,5%

Биржевая цена на бензин Аи-92 в России за неделю выросла на 7,5%, на Аи-95 - на 11,5%

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 7,48%, Аи-95 - на 11,48%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,48%, до 56 977 рублей за тонну, а цена на Аи-95 - на 1,44%, до 59 097 рублей за тонну.
Стоимость зимнего дизельного топлива снизилась на 0,67%, до 60 024 рублей за тонну, летнего - на 1,43%, до 56 775 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подорожала на 0,1%, до 58 364 рублей за тонну.
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд
5 февраля, 15:29
Мазут вырос в цене на 0,45%, до 31 433 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,82%, до 82 093 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 6,69% - до 19 801 рубля.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
 
ЭнергетикаРОССИЯбиржевые цены на бензинцены на бензинСПбМТСБ
 
 
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