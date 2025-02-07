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Минэнерго готово возобновить запрет экспорта бензина при необходимости

Минэнерго готово возобновить запрет экспорта бензина при необходимости - 07.02.2025, ПРАЙМ

Минэнерго готово возобновить запрет экспорта бензина при необходимости

Решение о запрете экспорта бензина для производителей может быть принято при необходимости, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:22+0300

2025-02-07T21:22+0300

2025-02-07T21:22+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Решение о запрете экспорта бензина для производителей может быть принято при необходимости, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг обеспечения моторным топливом внутреннего рынка. При необходимости решение о запрете экспорта может быть принято для дополнительного его насыщения", - говорится в сообщении. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 31 января по 7 февраля выросла на 7,48%, Аи-95 - на 11,48%. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

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