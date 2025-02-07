https://1prime.ru/20250207/bespilotniki-854754707.html

Росавиация и Минтранс создали методику частичного снятия запрета на БПЛА

Росавиация и Минтранс создали методику частичного снятия запрета на БПЛА - 07.02.2025, ПРАЙМ

Росавиация и Минтранс создали методику частичного снятия запрета на БПЛА

Росавиация и Минтранс разработали методику, позволяющую регионам частично снять ограничения на полеты беспилотников, она разослана субъектам, сообщил... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T14:05+0300

2025-02-07T14:05+0300

2025-02-07T14:11+0300

росавиация

минтранс рф

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация и Минтранс разработали методику, позволяющую регионам частично снять ограничения на полеты беспилотников, она разослана субъектам, сообщил журналистам в кулуарах выставки NAIS-2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. "Совместно с Минтрансом мы разработали методику, которая позволяет регионам частично открыть воздух. Эта методика разослана по всем субъектам. Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58", - ответил Ядров на вопрос о рекомендациях по поводу того, в каких регионах стоит снять ограничения на полеты беспилотников. В методике указано, каким образом регионы могут и обеспечивать уровень национальной безопасности, и обеспечивать полеты беспилотников.

https://1prime.ru/20250120/eksperiment-854322000.html

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росавиация, минтранс рф