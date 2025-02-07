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Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора
Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора - 07.02.2025, ПРАЙМ
Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора
Основные фондовые индексы Китая в пятницу утром растут, преимущественно за счет акций технологического сектора, в то время как индексы Японии, Кореи и Австралии | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T07:46+0300
2025-02-07T07:46+0300
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shenzhen composite
hang seng index
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nasdaq composite
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая в пятницу утром растут, преимущественно за счет акций технологического сектора, в то время как индексы Японии, Кореи и Австралии торгуются в минусе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,33%, до 3 314,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,35%, до 2 010,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 21 208,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,45%, до 2 525,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 8 514,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,57%, до 38 833 пунктов. "В индексах Hang Seng и MSCI China акции, которые, как считает рынок, выигрывают от ставшей недавно широко известной DeepSeek, имеют более высокий вес", - приводит агентство Блумберг слова стратега по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Nomura Holdings Inc. Четана Сета (Chetan Seth). Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
рынки, торги, акции, китай, москва, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынки, Торги, Акции, КИТАЙ, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
07:46 07.02.2025
 
Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора

Биржевые индексы Китая растут, преимущественно за счет акций технологического сектора

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая в пятницу утром растут, преимущественно за счет акций технологического сектора, в то время как индексы Японии, Кореи и Австралии торгуются в минусе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,33%, до 3 314,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,35%, до 2 010,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 21 208,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,45%, до 2 525,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 8 514,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,57%, до 38 833 пунктов.
"В индексах Hang Seng и MSCI China акции, которые, как считает рынок, выигрывают от ставшей недавно широко известной DeepSeek, имеют более высокий вес", - приводит агентство Блумберг слова стратега по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Nomura Holdings Inc. Четана Сета (Chetan Seth).
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
 
РынкиТоргиАкцииКИТАЙМОСКВАЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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