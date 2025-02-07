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Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора

Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора - 07.02.2025, ПРАЙМ

Биржи Китая растут в основном за счет акций технологического сектора

Основные фондовые индексы Китая в пятницу утром растут, преимущественно за счет акций технологического сектора, в то время как индексы Японии, Кореи и Австралии | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T07:46+0300

2025-02-07T07:46+0300

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая в пятницу утром растут, преимущественно за счет акций технологического сектора, в то время как индексы Японии, Кореи и Австралии торгуются в минусе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.21 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,33%, до 3 314,29 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,35%, до 2 010,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 21 208,75 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,45%, до 2 525,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 8 514,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,57%, до 38 833 пунктов. "В индексах Hang Seng и MSCI China акции, которые, как считает рынок, выигрывают от ставшей недавно широко известной DeepSeek, имеют более высокий вес", - приводит агентство Блумберг слова стратега по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Nomura Holdings Inc. Четана Сета (Chetan Seth). Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

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рынки, торги, акции, китай, москва, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite