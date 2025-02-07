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Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции - 07.02.2025, ПРАЙМ
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции
Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T01:07+0300
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БАГДАД, 7 фев - ПРАЙМ. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым во время его визита в Курдистан российские инвестиции в экономику региона, говорится в поступившем РИА Новости сообщении от администрации Барзани.
"В ходе встречи обсуждались развитие отношений России с Ираком и Курдистаном, отношения между Эрбилем и Багдадом, российские инвестиции в Курдистан, ситуация в Сирии, а также последние события на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.
По данным администрации главы Иракского Курдистана, Барзани подчеркнул стремление Курдистана улучшить отношения с Россией, указав на роль российских компаний в регионе, особенно в сфере энергетического сотрудничества. "Также обсуждалась важность поддержания стабильности и безопасности в Ираке, обе стороны выразили совместную поддержку усилиям, направленным на решение спорных вопросов между Эрбилем и Багдадом... Стороны высказались в поддержку стабильного развития региона и защиты прав курдов", - отметили в офисе главы Курдистана.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов посетил Багдад с визитом, в ходе которого провел переговоры с руководством Ирака по развитию двусторонних связей.
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РОССИЯ, Экономика, Финансы, ИРАК, БАГДАД, Иракский Курдистан, МИД РФ, МИД
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции
Президент Иракского Курдистана Барзани обсудил с замглавы МИД РФ инвестиции в регион
БАГДАД, 7 фев - ПРАЙМ. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым во время его визита в Курдистан российские инвестиции в экономику региона, говорится в поступившем РИА Новости сообщении от администрации Барзани.
"В ходе встречи обсуждались развитие отношений России с Ираком и Курдистаном, отношения между Эрбилем и Багдадом, российские инвестиции в Курдистан, ситуация в Сирии, а также последние события на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.
По данным администрации главы Иракского Курдистана, Барзани подчеркнул стремление Курдистана улучшить отношения с Россией, указав на роль российских компаний в регионе, особенно в сфере энергетического сотрудничества. "Также обсуждалась важность поддержания стабильности и безопасности в Ираке, обе стороны выразили совместную поддержку усилиям, направленным на решение спорных вопросов между Эрбилем и Багдадом... Стороны высказались в поддержку стабильного развития региона и защиты прав курдов", - отметили в офисе главы Курдистана.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов посетил Багдад с визитом, в ходе которого провел переговоры с руководством Ирака по развитию двусторонних связей.