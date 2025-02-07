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Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений - 07.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250207/britaniya-854750970.html
Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений
Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений - 07.02.2025, ПРАЙМ
Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений
Цены на жильё в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T12:43+0300
2025-02-07T12:43+0300
экономика
недвижимость
великобритания
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Цены на жильё в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в статистике, опубликованной в пятницу на сайте банка Halifax. Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании – банковской группы Lloyds Banking Group. "Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом", - сказано в документе. В январе цены на жильё в Британии выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%, сообщает Halifax. Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%. При этом самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов. По словам главы отдела ипотечных кредитов в Halifax Аманды Брайден, основной проблемой на рынке жилья остаётся недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.
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недвижимость, великобритания
Экономика, Недвижимость, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:43 07.02.2025
 
Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

Банк Halifax: цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Цены на жильё в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в статистике, опубликованной в пятницу на сайте банка Halifax.
Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании – банковской группы Lloyds Banking Group.
"Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом", - сказано в документе.
В январе цены на жильё в Британии выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%, сообщает Halifax.
Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%. При этом самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов.
По словам главы отдела ипотечных кредитов в Halifax Аманды Брайден, основной проблемой на рынке жилья остаётся недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.
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