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Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений - 07.02.2025, ПРАЙМ

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

Цены на жильё в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T12:43+0300

2025-02-07T12:43+0300

2025-02-07T12:43+0300

экономика

недвижимость

великобритания

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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Цены на жильё в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в статистике, опубликованной в пятницу на сайте банка Halifax. Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании – банковской группы Lloyds Banking Group. "Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом", - сказано в документе. В январе цены на жильё в Британии выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%, сообщает Halifax. Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%. При этом самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов. По словам главы отдела ипотечных кредитов в Halifax Аманды Брайден, основной проблемой на рынке жилья остаётся недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.

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недвижимость, великобритания