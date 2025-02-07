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США назвали страны, с которыми в 2024 году был наибольший торговый дефицит

США назвали страны, с которыми в 2024 году был наибольший торговый дефицит - 07.02.2025, ПРАЙМ

США назвали страны, с которыми в 2024 году был наибольший торговый дефицит

Китай, Мексика и Вьетнам возглавили рейтинг стран, с которыми у США по итогам прошлого года сложился наиболее крупный торговый дефицит, а в наибольшем плюсе... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T21:03+0300

2025-02-07T21:03+0300

2025-02-07T21:04+0300

экономика

сша

торговля

китай

мексика

вьетнам

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Китай, Мексика и Вьетнам возглавили рейтинг стран, с которыми у США по итогам прошлого года сложился наиболее крупный торговый дефицит, а в наибольшем плюсе американские компании были во взаимодействии с Нидерландами, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. США последние несколько десятилетий приобретают за рубежом больше товаров, чем продают сами. Именно торговый дефицит стал одной из причин для введения тарифов против Канады и Мексики (пока их поставили на паузу), а также Китая. Это же может стать и основанием для пошлин против других экономик с "огромными" разрывами в торговле, в частности Евросоюза. По итогам прошлого года торговый дефицит США составил рекордные 1,2 триллиона долларов, что больше показателя годом ранее на 13%. Это был четвертый год подряд, когда дефицит превышал один триллион долларов. В целом существенное превышение импорта над экспортом (хотя бы 1 миллиард долларов) США зафиксировали с 48 странами, а обратная ситуация сложилась с 26 государствами. Самый большой "минус" в торговле Штаты традиционно зафиксировали с Китаем: китайских товаров в США было ввезено на 295,4 миллиарда долларов больше, чем американских - в Поднебесную. Второе место заняла Мексика, торговый дефицит с которой в прошлом году у американских компаний расширился до 171,8 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Вьетнам со 123,5 миллиарда долларов. В пятерку также входят Ирландия, с которой у американцев сложилось отрицательное сальдо торгового баланса в 86,7 миллиарда долларов, и Германия - 84,8 миллиарда долларов. Японских товаров Штаты в прошлом году купили на 68,5 миллиарда больше, чем продали местному бизнесу. В то же время США расширили "минус" в торговле с Южной Кореей до 66 миллиардов долларов, а с Канадой он остался неизменным - на уровне 64,2 миллиарда. Индия и Таиланд замыкают десятку стран, с которыми у американцев сформировался самый крупный дефицит - 45,7 миллиарда и 45,6 миллиарда долларов соответственно. Торговый "разрыв" США со всеми вышеуказанными странами, кроме Китая, Японии и Канады, стал максимальным с 1992 года (более ранних данных нет). В то же время наибольшее положительное сальдо торгового баланса у Штатов сформировалось с Нидерландами - 55,5 миллиарда долларов, а также с ОАЭ - 19,5 миллиарда и Австралией - 17,9 миллиарда. В пятерку также входят Великобритания (11,9 миллиарда долларов) и Панама (10,1 миллиарда).

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сша

китай

мексика

вьетнам

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сша, торговля, китай, мексика, вьетнам