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Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов россиян в 2024 году

Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов россиян в 2024 году - 07.02.2025, ПРАЙМ

Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов россиян в 2024 году

Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 7,3% после роста на 6,1% годом ранее, в четвертом квартале прошлого года они замедлили рост до 4,1% | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T19:09+0300

2025-02-07T19:09+0300

2025-02-07T19:09+0300

экономика

росстат

реальные располагаемые доходы

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 7,3% после роста на 6,1% годом ранее, в четвертом квартале прошлого года они замедлили рост до 4,1% в годовом выражении с 10,9% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились на 7,3%, в IV квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 4,1%", - говорится в документе. В публикации Росстата скорректирована динамика роста реальных располагаемых доходов за третий квартал - она улучшена до 10,9% против 9,4% ранее. Также повышена оценка роста реальных располагаемых доходов в 2023 году - до 6,1% с прежних 5,8%. Минэкономразвития прогнозировало, что реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году вырастут на 7,1%. В 2025 году ожидается их рост на уровне 6,1%.

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росстат, реальные располагаемые доходы