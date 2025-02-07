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Курс доллара замедлил рост к иене
Курс доллара замедлил рост к иене - 07.02.2025, ПРАЙМ
Курс доллара замедлил рост к иене
Стоимость доллара замедлила рост по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:35+0300
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара замедлила рост по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.21 мск курс доллара к иене увеличивается до 151,47 иены с уровня прошлого закрытия в 151,35 иены за доллар; до выхода данных американская валюта дорожала до 152,10 иены. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0376 доллара с 1,0383 доллара за евро на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04% - до 107,74 пункта. Ранее в пятницу были опубликованы данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной февральской оценке, неожиданно снизился - до 67,8 пункта с уровня января в 71,1 пункта. При этом уровень безработицы в США в январе также неожиданно снизился - до 4% с 4,1% месяцем ранее. Но и число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло слабее прогноза - до 143 тысячи. Как отмечают аналитики, такие данные указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли понизит учетную ставку по итогам следующего заседания.
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курсы валют, доллар, иена
Экономика, курсы валют, доллар, иена
Курс доллара замедлил рост к иене
Курс доллара замедлил рост к иене после выхода макростатистики в США
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара замедлила рост по отношению к иене в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.21 мск курс доллара к иене увеличивается до 151,47 иены с уровня прошлого закрытия в 151,35 иены за доллар; до выхода данных американская валюта дорожала до 152,10 иены.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0376 доллара с 1,0383 доллара за евро на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04% - до 107,74 пункта.
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы
Ранее в пятницу были опубликованы данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной февральской оценке, неожиданно снизился - до 67,8 пункта с уровня января в 71,1 пункта.
При этом уровень безработицы в США в январе также неожиданно снизился - до 4% с 4,1% месяцем ранее. Но и число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло слабее прогноза - до 143 тысячи. Как отмечают аналитики, такие данные указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) вряд ли понизит учетную ставку по итогам следующего заседания.