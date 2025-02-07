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Росавиация не видит рисков для работы "Домодедово" на фоне судебного иска - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Росавиация не видит рисков для работы "Домодедово" на фоне судебного иска
Росавиация не видит рисков для работы "Домодедово" на фоне судебного иска - 07.02.2025, ПРАЙМ
Росавиация не видит рисков для работы "Домодедово" на фоне судебного иска
Росавиация не видит никаких рисков для работы аэропорта "Домодедово" на фоне судебного иска к его владельцам, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T14:03+0300
2025-02-07T14:11+0300
экономика
аэропорт домодедово
росавиация
авиакомпании
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация не видит никаких рисков для работы аэропорта "Домодедово" на фоне судебного иска к его владельцам, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров. Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. "На сегодняшний день мы не видим никаких рисков для работы аэропорта. Аэропорт функционирует стабильно, штатно, это важнейший транспортный узел, он имеет стратегическое значение", - сказал Ядров в кулуарах выставки NAIS-2025. Также глава ведомства рассказал, что Росавиация и Минтранс после иска Генпрокуратуры по "Домодедово" встречались с руководством аэропорта для обсуждения дальнейшей работы. "С учетом того, что отражено в определении Арбитражного суда, наша первоочередная задача - обеспечить стабильное функционирование и операционную деятельность аэропорта. Этим мы и занимаемся на постоянной основе. Совместно с Министерством транспорта у нас был выезд в "Домодедово", где мы пообщались, в том числе с руководством и коллективом предприятия", - уточнил Ядров.
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аэропорт домодедово, росавиация, авиакомпании
Экономика, аэропорт Домодедово, Росавиация, авиакомпании
14:03 07.02.2025 (обновлено: 14:11 07.02.2025)
 
Росавиация не видит рисков для работы "Домодедово" на фоне судебного иска

Росавиация не видит никаких рисков для работы "Домодедово" на фоне судебного иска

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанк" Аэропорт "Домодедово"
 Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация не видит никаких рисков для работы аэропорта "Домодедово" на фоне судебного иска к его владельцам, сообщил журналистам глава ведомства Дмитрий Ядров.
Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
"На сегодняшний день мы не видим никаких рисков для работы аэропорта. Аэропорт функционирует стабильно, штатно, это важнейший транспортный узел, он имеет стратегическое значение", - сказал Ядров в кулуарах выставки NAIS-2025.
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Также глава ведомства рассказал, что Росавиация и Минтранс после иска Генпрокуратуры по "Домодедово" встречались с руководством аэропорта для обсуждения дальнейшей работы.
"С учетом того, что отражено в определении Арбитражного суда, наша первоочередная задача - обеспечить стабильное функционирование и операционную деятельность аэропорта. Этим мы и занимаемся на постоянной основе. Совместно с Министерством транспорта у нас был выезд в "Домодедово", где мы пообщались, в том числе с руководством и коллективом предприятия", - уточнил Ядров.
 
Экономикааэропорт ДомодедовоРосавиацияавиакомпании
 
 
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