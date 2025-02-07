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Минтранс рассказал о планах восстановления дорог в Запорожской области
Минтранс рассказал о планах восстановления дорог в Запорожской области - 07.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о планах восстановления дорог в Запорожской области
Более 300 километров дорог планируется восстановить в Запорожской области в текущем году, сообщили в Минтрансе РФ. | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T10:32+0300
2025-02-07T10:32+0300
2025-02-07T10:32+0300
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Более 300 километров дорог планируется восстановить в Запорожской области в текущем году, сообщили в Минтрансе РФ. "Роман Старовойт встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Состоялась вторая встреча главы региона и главы Минтранса России... Сверили актуальные планы по дорожным работам. В 2025 году в Запорожской области планируется восстановить 315 километров дорог", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в центре внимания на сегодня - развитие железнодорожного грузового и пригородного пассажирского сообщения в регионе. Также ведется работа по наладке функционирования порта Бердянск. "Продолжим оказывать всестороннюю поддержку восстановлению и созданию транспортной инфраструктуры Запорожья", - заключили в Минтрансе РФ.
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РОССИЯ, Бизнес, Запорожская область
Минтранс рассказал о планах восстановления дорог в Запорожской области
Минтранс: более 300 км дорог планируется восстановить в Запорожской области
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Более 300 километров дорог планируется восстановить в Запорожской области в текущем году, сообщили в Минтрансе РФ.
"Роман Старовойт встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Состоялась вторая встреча главы региона и главы Минтранса России... Сверили актуальные планы по дорожным работам. В 2025 году в Запорожской области планируется восстановить 315 километров дорог", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в центре внимания на сегодня - развитие железнодорожного грузового и пригородного пассажирского сообщения в регионе. Также ведется работа по наладке функционирования порта Бердянск.
"Продолжим оказывать всестороннюю поддержку восстановлению и созданию транспортной инфраструктуры Запорожья", - заключили в Минтрансе РФ.
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