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Власти Британии запросили у Apple доступ к облачным данным пользователей - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Власти Британии запросили у Apple доступ к облачным данным пользователей
Власти Британии запросили у Apple доступ к облачным данным пользователей - 07.02.2025, ПРАЙМ
Власти Британии запросили у Apple доступ к облачным данным пользователей
Службы безопасности Великобритании запросили у американской компании Apple доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T15:18+0300
2025-02-07T15:18+0300
технологии
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Службы безопасности Великобритании запросили у американской компании Apple доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему миру, сообщает в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с делом. "Представители служб безопасности Великобритании потребовали от компании Apple создать "черный ход", который позволит им получать весь контент, загруженный в облако любым пользователем Apple в мире", - пишет издание. Секретное постановление британского правительства с требованием к Apple было издано в прошлом месяце в соответствии с Актом о полномочиях следствия 2016 года (Investigatory Powers Act), позволяющим требовать содействие следствию при необходимости сбора доказательств. Согласно ему, даже разглашение информации о том, что правительство обратилось с подобным требованием, противозаконно. Как пишет газета, власти хотят получить способ обойти функцию "Расширенная защита данных", использующую технологию сквозного шифрования. "Вместо того чтобы нарушать обещания по безопасности, которые Apple дала своим пользователям во всем мире, она, скорее всего, прекратит предлагать зашифрованные хранилища в Великобритании", - пишет газета со ссылкой на источники. Однако даже в этом случае компания не избавится от требований предоставить доступ к данным пользователей в других странах, отмечает издание. Apple может попытаться обжаловать запрос властей в секретной технической комиссии, которая рассмотрит обоснованность и соразмерность требований служб безопасности, однако законодательство не позволяет компании откладывать выполнение требований, сказано в статье.
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технологии, apple, великобритания
Технологии, Apple, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:18 07.02.2025
 
Власти Британии запросили у Apple доступ к облачным данным пользователей

WP: власти Британии запросили у Apple доступ к облачным данным пользователей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
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© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Службы безопасности Великобритании запросили у американской компании Apple доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему миру, сообщает в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с делом.
"Представители служб безопасности Великобритании потребовали от компании Apple создать "черный ход", который позволит им получать весь контент, загруженный в облако любым пользователем Apple в мире", - пишет издание.
Секретное постановление британского правительства с требованием к Apple было издано в прошлом месяце в соответствии с Актом о полномочиях следствия 2016 года (Investigatory Powers Act), позволяющим требовать содействие следствию при необходимости сбора доказательств. Согласно ему, даже разглашение информации о том, что правительство обратилось с подобным требованием, противозаконно.
Как пишет газета, власти хотят получить способ обойти функцию "Расширенная защита данных", использующую технологию сквозного шифрования.
"Вместо того чтобы нарушать обещания по безопасности, которые Apple дала своим пользователям во всем мире, она, скорее всего, прекратит предлагать зашифрованные хранилища в Великобритании", - пишет газета со ссылкой на источники. Однако даже в этом случае компания не избавится от требований предоставить доступ к данным пользователей в других странах, отмечает издание.
Apple может попытаться обжаловать запрос властей в секретной технической комиссии, которая рассмотрит обоснованность и соразмерность требований служб безопасности, однако законодательство не позволяет компании откладывать выполнение требований, сказано в статье.
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ТехнологииAppleВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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