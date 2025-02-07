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Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии - 07.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии - 07.02.2025, ПРАЙМ
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии
Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:30+0300
2025-02-07T18:30+0300
экономика
россия
эфиопия
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную энергетику, заявил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру. "Эфиопия может предложить большое количество проектов, которые бы были интересны российским инвесторам и бизнесменам в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и добыча полезных ископаемых. Также существует ряд проектов, которые Эфиопия может предложить в развитии инфраструктуры, энергетики, и новая сфера, в которой Эфиопия хотела бы развивать сотрудничество с Российской Федерацией – это мирное использование атомной энергетики", - сказал он в ходе встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым. Как отметил посол, представители России и Эфиопии обсудят все эти проекты во время будущего визита в Аддис-Абебу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. При этом он назвал готовящийся визит историческим и выразил уверенность, что поездка придаст импульс развитию двусторонних отношений. В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Матвиенко готова посетить Эфиопию в ближайшие месяцы.
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россия, эфиопия
Экономика, РОССИЯ, ЭФИОПИЯ
18:30 07.02.2025
 
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии

Посол: Эфиопия готова сотрудничать с РФ по экономическим и инфраструктурным проектам

© Фото : Unsplash/Kaleab Аддис-Абеба, Эфиопия
 Аддис-Абеба, Эфиопия - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
© Фото : Unsplash/Kaleab
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную энергетику, заявил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру.
"Эфиопия может предложить большое количество проектов, которые бы были интересны российским инвесторам и бизнесменам в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и добыча полезных ископаемых. Также существует ряд проектов, которые Эфиопия может предложить в развитии инфраструктуры, энергетики, и новая сфера, в которой Эфиопия хотела бы развивать сотрудничество с Российской Федерацией – это мирное использование атомной энергетики", - сказал он в ходе встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым.
Как отметил посол, представители России и Эфиопии обсудят все эти проекты во время будущего визита в Аддис-Абебу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. При этом он назвал готовящийся визит историческим и выразил уверенность, что поездка придаст импульс развитию двусторонних отношений.
В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Матвиенко готова посетить Эфиопию в ближайшие месяцы.
Аддис-Абеба, Эфиопия - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯЭФИОПИЯ
 
 
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