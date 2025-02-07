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Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии

Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии - 07.02.2025, ПРАЙМ

Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии

Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T18:30+0300

2025-02-07T18:30+0300

2025-02-07T18:30+0300

экономика

россия

эфиопия

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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную энергетику, заявил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру. "Эфиопия может предложить большое количество проектов, которые бы были интересны российским инвесторам и бизнесменам в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и добыча полезных ископаемых. Также существует ряд проектов, которые Эфиопия может предложить в развитии инфраструктуры, энергетики, и новая сфера, в которой Эфиопия хотела бы развивать сотрудничество с Российской Федерацией – это мирное использование атомной энергетики", - сказал он в ходе встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым. Как отметил посол, представители России и Эфиопии обсудят все эти проекты во время будущего визита в Аддис-Абебу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. При этом он назвал готовящийся визит историческим и выразил уверенность, что поездка придаст импульс развитию двусторонних отношений. В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Матвиенко готова посетить Эфиопию в ближайшие месяцы.

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эфиопия

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россия, эфиопия