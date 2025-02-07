https://1prime.ru/20250207/efiopiya-854765282.html
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии - 07.02.2025, ПРАЙМ
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии
Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T18:30+0300
2025-02-07T18:30+0300
2025-02-07T18:30+0300
экономика
россия
эфиопия
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/65/841956576_0:390:2400:1740_1920x0_80_0_0_eaa3c71efe0254e75c646fc7956ad2a5.jpg
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную энергетику, заявил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру. "Эфиопия может предложить большое количество проектов, которые бы были интересны российским инвесторам и бизнесменам в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и добыча полезных ископаемых. Также существует ряд проектов, которые Эфиопия может предложить в развитии инфраструктуры, энергетики, и новая сфера, в которой Эфиопия хотела бы развивать сотрудничество с Российской Федерацией – это мирное использование атомной энергетики", - сказал он в ходе встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым. Как отметил посол, представители России и Эфиопии обсудят все эти проекты во время будущего визита в Аддис-Абебу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. При этом он назвал готовящийся визит историческим и выразил уверенность, что поездка придаст импульс развитию двусторонних отношений. В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Матвиенко готова посетить Эфиопию в ближайшие месяцы.
https://1prime.ru/20241004/efiopiya-852003229.html
эфиопия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/65/841956576_0:165:2400:1965_1920x0_80_0_0_4bdf70602ea8e7bd54f0a8fa45f1ece2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эфиопия
Экономика, РОССИЯ, ЭФИОПИЯ
Названы возможные направления сотрудничества России и Эфиопии
Посол: Эфиопия готова сотрудничать с РФ по экономическим и инфраструктурным проектам
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Эфиопия готова сотрудничать с российскими инвесторами по экономическим и инфраструктурным проектам, хочет развивать добычу полезных ископаемых и атомную энергетику, заявил посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Жирру.
"Эфиопия может предложить большое количество проектов, которые бы были интересны российским инвесторам и бизнесменам в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и добыча полезных ископаемых. Также существует ряд проектов, которые Эфиопия может предложить в развитии инфраструктуры, энергетики, и новая сфера, в которой Эфиопия хотела бы развивать сотрудничество с Российской Федерацией – это мирное использование атомной энергетики", - сказал он в ходе встречи с зампредом Совета Федерации Константином Косачевым.
Как отметил посол, представители России и Эфиопии обсудят все эти проекты во время будущего визита в Аддис-Абебу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. При этом он назвал готовящийся визит историческим и выразил уверенность, что поездка придаст импульс развитию двусторонних отношений.
В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Матвиенко готова посетить Эфиопию в ближайшие месяцы.
Эфиопия одобрила стратегию взаимодействия с БРИКС, сообщили СМИ