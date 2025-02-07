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ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК
ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК - 07.02.2025, ПРАЙМ
ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с Соединенными Штатами в случае... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T16:56+0300
2025-02-07T16:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с Соединенными Штатами в случае необходимости. "Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно", - сказала она на пресс-конференции в Польше."Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы", - добавила она.
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сша, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
США, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии: ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с Соединенными Штатами в случае необходимости.
"Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно", - сказала она на пресс-конференции в Польше.
"Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы", - добавила она.
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