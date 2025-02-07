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ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК

ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК - 07.02.2025, ПРАЙМ

ЕС готов защищать свои интересы в отношениях с США, заявила глава ЕК

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с Соединенными Штатами в случае... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T16:56+0300

2025-02-07T16:56+0300

2025-02-07T16:57+0300

сша

ес

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза защищать свои интересы в отношениях с Соединенными Штатами в случае необходимости. "Мы хотим сохранить сильное трансатлантическое партнерство, и не только из-за наших исторических связей, но и потому что это разумно", - сказала она на пресс-конференции в Польше."Поэтому мы взаимодействуем, продвигаем прагматичную повестку, но в то же время мы будем готовы в случае необходимости защищать наши интересы", - добавила она.

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сша, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен