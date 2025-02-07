https://1prime.ru/20250207/ekonomika-854757905.html

Путин призвал менять структуру роста экономики России

Путин призвал менять структуру роста экономики России - 07.02.2025, ПРАЙМ

Путин призвал менять структуру роста экономики России

Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики страны и создавать новые предприятия и рабочие места с использованием современных... | 07.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-07T15:06+0300

2025-02-07T15:06+0300

2025-02-07T15:06+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики страны и создавать новые предприятия и рабочие места с использованием современных технологий."Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста", - подчеркнул глава государства.Путин обратил внимание на значимость робототехники, искусственного интеллекта и других технологических достижений для российской экономики. Также он отметил необходимость возобновления работы правительства страны по отдельным отраслям экономики, так же как оно делало во время борьбы с пандемией коронавируса.

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россия, михаил мишустин