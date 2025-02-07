https://1prime.ru/20250207/ekonomika-854757905.html
Путин призвал менять структуру роста экономики России
Путин призвал менять структуру роста экономики России - 07.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал менять структуру роста экономики России
Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики страны и создавать новые предприятия и рабочие места с использованием современных... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T15:06+0300
2025-02-07T15:06+0300
2025-02-07T15:06+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики страны и создавать новые предприятия и рабочие места с использованием современных технологий."Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста", - подчеркнул глава государства.Путин обратил внимание на значимость робототехники, искусственного интеллекта и других технологических достижений для российской экономики. Также он отметил необходимость возобновления работы правительства страны по отдельным отраслям экономики, так же как оно делало во время борьбы с пандемией коронавируса.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Путин призвал менять структуру роста экономики России
Путин призвал менять структуру роста экономики РФ, создавать новые рабочие места
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики страны и создавать новые предприятия и рабочие места с использованием современных технологий.
"Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста", - подчеркнул глава государства.
Путин обратил внимание на значимость робототехники, искусственного интеллекта и других технологических достижений для российской экономики. Также он отметил необходимость возобновления работы правительства страны по отдельным отраслям экономики, так же как оно делало во время борьбы с пандемией коронавируса.
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