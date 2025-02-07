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Эксперт прокомментировал решение Equinor по добыче углеводородов - 07.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт прокомментировал решение Equinor по добыче углеводородов
Эксперт прокомментировал решение Equinor по добыче углеводородов - 07.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал решение Equinor по добыче углеводородов
Решение Equinor вернуться к увеличению добычи углеводородов вместо инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обосновано более высокой доходностью от... | 07.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-07T04:46+0300
2025-02-07T04:46+0300
энергетика
москва
сша
дональд трамп
equinor
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Решение Equinor вернуться к увеличению добычи углеводородов вместо инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обосновано более высокой доходностью от нефтегаза, что сейчас инвесторам нужнее, другие компании также, вероятно, присоединятся к этому тренду, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. Норвежская Equinor в отчетности за 2024 год сообщила, что снижает план по вводу новых мощностей ВИЭ к 2030 году. Одновременно с этим компания повысила прогноз по росту своей добычи нефти и газа. "Решение Equinor притормозить "зеленый поезд" и разогнать нефтедобычу - это классический танец капитализма под аккомпанемент высокой цены на нефть... И, скорее всего, аналогичные решения примут и другие нефтегазовые компании, особенно американские", - прокомментировал Канищев. По его словам, это обусловлено экономикой, технологиями и совокупным экологическим вредом, который, в итоге, у ВИЭ выше, чем у углеводородов. "ВИЭ не сравнится по доходности с нефтью, а инвесторам нужны деньги, а не красивые доклады о декарбонизации", - объяснил Канищев, отметив, что возобновляемая энергетика также не может обеспечить стабильности выработки электроэнергии. ВИЭ экономически неэффективны, не могут обеспечить энергетическую безопасность и даже приводят к увеличению отходов, а в условиях "индульгенции нефтегазу" со стороны президента США Дональда Трампа это "прекрасный повод от них отказаться", заключил Канищев.
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москва, сша, дональд трамп, equinor
Энергетика, МОСКВА, США, Дональд Трамп, Equinor
04:46 07.02.2025
 
Эксперт прокомментировал решение Equinor по добыче углеводородов

Эксперт Канищев: решение Equinor вернуться к увеличению добычи углеводородов обосновано

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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Решение Equinor вернуться к увеличению добычи углеводородов вместо инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обосновано более высокой доходностью от нефтегаза, что сейчас инвесторам нужнее, другие компании также, вероятно, присоединятся к этому тренду, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
Норвежская Equinor в отчетности за 2024 год сообщила, что снижает план по вводу новых мощностей ВИЭ к 2030 году. Одновременно с этим компания повысила прогноз по росту своей добычи нефти и газа.
"Решение Equinor притормозить "зеленый поезд" и разогнать нефтедобычу - это классический танец капитализма под аккомпанемент высокой цены на нефть... И, скорее всего, аналогичные решения примут и другие нефтегазовые компании, особенно американские", - прокомментировал Канищев.
По его словам, это обусловлено экономикой, технологиями и совокупным экологическим вредом, который, в итоге, у ВИЭ выше, чем у углеводородов.
"ВИЭ не сравнится по доходности с нефтью, а инвесторам нужны деньги, а не красивые доклады о декарбонизации", - объяснил Канищев, отметив, что возобновляемая энергетика также не может обеспечить стабильности выработки электроэнергии.
ВИЭ экономически неэффективны, не могут обеспечить энергетическую безопасность и даже приводят к увеличению отходов, а в условиях "индульгенции нефтегазу" со стороны президента США Дональда Трампа это "прекрасный повод от них отказаться", заключил Канищев.
 
ЭнергетикаМОСКВАСШАДональд ТрампEquinor
 
 
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