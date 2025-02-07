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Трамп приостановил программу по установке зарядных станций для электрокаров
Трамп приостановил программу по установке зарядных станций для электрокаров - 07.02.2025, ПРАЙМ
Трамп приостановил программу по установке зарядных станций для электрокаров
Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить федеральную программу по созданию в стране сети зарядных станций для... | 07.02.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить федеральную программу по созданию в стране сети зарядных станций для электромобилей на сумму 5 миллиардов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на меморандум Федерального управления автомобильных дорог (FHWA). Согласно опубликованному в пятницу документу, штатам предписано остановить реализацию программы National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), которую Трамп окрестил частью "Нового зеленого курса" демократов. Таким образом, все планы, утвержденные при администрации предшественника Трампа - экс-президента Джо Байдена, заморожены до публикации новых рекомендаций со стороны минтранса США, которых ожидают весной. "С этого момента заключать новые обязательства в рамках программы NEVI запрещается", — говорится в меморандуме. Решение администрации Трампа может нанести серьезный удар по отрасли электромобилей, которая уже столкнулась с падением продаж и риском утраты федеральных налоговых льгот. Так, компания Ford прогнозирует убытки до 5,5 миллиарда долларов в 2025 году в сегменте электромобилей и программного обеспечения. По данным аналитической компании Paren, на сегодняшний день в США построено лишь 55 зарядных станций в рамках программы NEVI. К примеру, в Вермонте построена только одна станция с четырьмя зарядными устройствами на сумму около 700 тысяч долларов. Все запланированные проекты приостановлены, что ставит под угрозу более 20 миллионов долларов федерального финансирования. Программа NEVI была утверждена Конгрессом в рамках закона о инфраструктуре и предусматривала 5 миллиардов долларов на развитие зарядной сети вдоль автомагистралей, а также дополнительные 2,5 миллиарда долларов на установку станций в жилых районах по всей территории США.
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сша, дональд трамп, электромобили
Экономика, США, Дональд Трамп, электромобили
Трамп приостановил программу по установке зарядных станций для электрокаров
Трамп приостановил программу по установке зарядных станций для электромобилей на $5 млрд
ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить федеральную программу по созданию в стране сети зарядных станций для электромобилей на сумму 5 миллиардов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на меморандум Федерального управления автомобильных дорог (FHWA).
Согласно опубликованному в пятницу документу, штатам предписано остановить реализацию программы National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), которую Трамп окрестил частью "Нового зеленого курса" демократов. Таким образом, все планы, утвержденные при администрации предшественника Трампа - экс-президента Джо Байдена, заморожены до публикации новых рекомендаций со стороны минтранса США, которых ожидают весной.
"С этого момента заключать новые обязательства в рамках программы NEVI запрещается", — говорится в меморандуме.
Автопроизводители США поддержали план Байдена о переходе на электромобили
Решение администрации Трампа может нанести серьезный удар по отрасли электромобилей, которая уже столкнулась с падением продаж и риском утраты федеральных налоговых льгот. Так, компания Ford прогнозирует убытки до 5,5 миллиарда долларов в 2025 году в сегменте электромобилей и программного обеспечения.
По данным аналитической компании Paren, на сегодняшний день в США построено лишь 55 зарядных станций в рамках программы NEVI. К примеру, в Вермонте построена только одна станция с четырьмя зарядными устройствами на сумму около 700 тысяч долларов. Все запланированные проекты приостановлены, что ставит под угрозу более 20 миллионов долларов федерального финансирования.
Программа NEVI была утверждена Конгрессом в рамках закона о инфраструктуре и предусматривала 5 миллиардов долларов на развитие зарядной сети вдоль автомагистралей, а также дополнительные 2,5 миллиарда долларов на установку станций в жилых районах по всей территории США.